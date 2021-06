Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach schwerer Verletzung arbeitet der gerade 23 Jahre alt gewordene Stürmer Kevin Kunz an seinem Comeback in der kommenden Saison, die bei den Bayreuth Tigers verbringen wird.

Es war der 4. Dezember 2020, die mit reichlich Verspätung gestartete DEL2-Saison war für die Bayreuth Tigers erst sechs Spiele alt, als für Kevin Kunz nach einem unsanften Kontakt mit der Bande die Spielzeit verletzungsbedingt vorzeitig beendet war.

Zur Saison 2018/19 vom EHC Timmendorfer Strand nach Bayreuth gekommen, entwickelte sich der junge Außenstürmer in den beiden folgenden Jahren zu einer der positiven Überraschungen im Kader der Tigers. Mit großem Einsatz und viel Trainingsfleiß erarbeitete sich der gebürtige Bad Muskauer das Vertrauen von Trainer und Teamkollegen und verdiente sich so mehr und mehr Eiszeit. Im Nachwuchs der Lausitzer Füchse und der Eisbären Berlin ausgebildet, bringt der Rechtsschütze viele Qualitäten mit, die sein Trainer ausdrücklich lobt: „Kevin ist ein absolutes Vorbild und das auf und neben dem Eis. Er hat hier von seinem ersten Training immer alles gegeben und sich so eine wichtige Rolle erkämpft.“ Exemplarisch beschreibt Petri Kujala eine Szene von Jahresbeginn: „Ungefähr drei oder vier Wochen nach seinen Operationen stand Kevin im Kraftraum und hat trainiert. Auch in dem Wissen, dass er einen weiten Weg zurück aufs Eis vor sich hat, war er total fokussiert.“

Auch Geschäftsführer Matthias Wendel lobt den jungen Stürmer: „Kevin hat eine tolle Entwicklung genommen, die leider durch seine Verletzung aktuell unterbrochen ist. Wir sind aber sicher, dass er topfit aufs Eis zurückkehren wird, und geben ihm dazu die Zeit, die er benötigt, es gibt keine Frist.“