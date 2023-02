Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 27-jährigen Kenneth Hausinger hat der EHC Freiburg einen weiteren Kontingentspieler unter Vertrag genommen.

Für den gebürtigen US-Amerikaner ist es die erste Station außerhalb seines Heimatlandes. In Alaska geboren zog es den Rechtsschützen 2016 an die Universität von Massachusetts, mit der er gleich in seinem ersten Jahr den Gewinn der anspruchsvollen NCAA-Collegemeisterschaft feiern konnte. Zur Saison 2021/22 schloss sich der Angreifer dann den Reading Royals in der East Coast Hockey League an und konnte hier an der Seite von Jackson Cressey 47 Scorerpunkte in 70 Spielen verzeichnen. In der laufenden Spielzeit trug der Stürmer ebenfalls in der ECHL das Trikot der Norfolk Admirals und der Wichita Thunder für die er zusammen 16 Scorerpunkte in 37 Spielen auf das Eis brachte. Nun wechselt der Importstürmer bis zum Saisonende in den Breisgau.



Sportdirektor Peter Salmik: „Auf der Suche nach einem Ersatz auf der freien Importstelle haben wir mit Kenny einen Spieler gefunden, der als Rechtshänder und Mittel- sowie Außenstürmer genau unsere Kriterien erfüllt. Er weiß wo das Tor steht und verfügt dabei zudem über ein gutes Zweikampf- und Defensivverhalten. Auch von seinem ehemaligen Teamkammeraden Jackson Cressey haben wir nur Gutes über ihn gehört und freuen uns ihn in dieser wichtigen Saisonphase in unsere Mannschaft zu haben.“