Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EC Bad Nauheim hat seinen ersten Kontingentspieler für die Saison 2020/21 unter Vertrag genommen. Kelsey Tessier spielt künftig für den DEL2-Club.

Der heute 30-jährige Tessier spielte von 2010 bis 2013 für Connecticut Whale in der AHL, für die er 88 Punkte in 236 Spielen erzielte. Nach der Nordamerikazeit folgten Stationen in Schweden sowie Finnland, bis der Goalgetter in den Saisons 2016/17 bis 2018/19 erfolgreich für die Vienna Capitals in der EBEL stürmte. Dort erzielte der 1,74 Meter große Tessier in 190 Begegnungen insgesamt 126 Scorerpunkte. Insbesondere in der Meisterschaftssaison 2016/17 gehörte er zu den Schlüsselspielern seiner Mannschaft, die damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel in die österreichische Hauptstadt holte. Im Trikot der Caps bestritt er außerdem Einsätze in der Champions Hockey League (CHL), bei denen er weitere Tore und Assists lieferte.

Zuletzt stand Kelsey bei Västerås IK, also erneut bei einem Club der zweiten schwedischen Eishockeyliga „Allsvenskan“, unter Vertrag – mit 40 Punkten (50 Spiele) war er unter den Top-20-Torschützen der Liga und erfüllte damit wieder die in ihn gesetzten Erwartungen.

ECN-Trainer Hannu Järvenpää sagt zu dieser Transfermeldung: „Kelsey Tessier bringt wertvolle Erfahrungen aus der EBEL und der schwedischen Allsvenskan mit. Er ist ein Spielmacher, hat aber auch einen Schuss, der in der Offensivzone einigen ‚Schaden‘ anrichten kann. Starke Arme lassen ihn viele Face-Offs gewinnen.“