​Mit dem erst 17 Jahre alten Torhütertalent Keanu Salmik vervollständigt der ESV Kaufbeuren sein Torhütertrio für die DEL2-Spielzeit 2023/24.

Der gebürtige Freiburger war zuletzt in der U20-Mannschaft des Schwenninger ERC im Einsatz und hat dazu mittels einer Förderlizenz vier DEL2 Spiele für den EHC Freiburg absolviert, darunter auch eine Partie gegen den ESVK. Dabei konnte der Linksfänger in den vier Spielen eine starke Fangqoute von 93,2 Prozent aufweisen. Keanu Salmik wird beim ESVK ein Torhütertrio mit Daniel Fießinger und Rihards Babulis bilden und soll zusätzlich natürlich auch in der U20-Mannschaft des ESV Kaufbeuren zum Einsatz kommen.



ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zur Verpflichtung von Keanu Salmik: „Mit Keanu Salmik ist es uns gelungen, einen weiteren sehr talentierten Torhüter unter Vertrag zu nehmen. Er hat mir seinen erst 17 Jahren auch schon bewiesen, dass er in der DEL2 jederzeit eingesetzt werden kann. Wir sind mit Daniel Fießinger, Rihards Babulis und ihm auf der Torhüterposition somit wirklich sehr gut aufgestellt. Dazu hat Keanu Salmik auch noch die Möglichkeit in unserer U20-Mannschaft viel Spielpraxis zu sammeln.“