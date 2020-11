Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Ravensburg Towerstars konnten am Freitag ihren Platz an der Spitze der DEL2 wahren. Dies lag allerdings nicht an einem weiteren Sieg, sondern ist der Tatsache geschuldet, dass sich der Tabellenzweite (EV Landshut) in Quarantäne befindet. Somit verweilen nun schon drei Teams in häuslicher Isolation (der ESVK, die Bayreuth Tigers und eben der EVL). Doch das hindert die restlichen Teams nicht daran, uns tolle Partien auf dem Eis zu liefern.

Dresdner Eislöwen – EC Bad Nauheim (So. 17:00 Uhr)



Der EC Bad Nauheim und die Dresdner Eislöwen stehen im Klassement der DEL 2 beide mit fünf Punkten im unteren Drittel der Tabelle. Einziger Unterschied ist hierbei, dass die Gäste aus Bad Nauheim gerade einmal die Hälfte der Anzahl an Spielen der Dresdner Eislöwen absolviert haben. Nun trifft also der aktuell Tabellenzehnte aus Bad Nauheim auf den Tabellenelften aus Dresden. Die Dresdner wollen die Freitagspartie vergessen machen, in der sie nahezu chancenlos gegen die Kassel Huskies waren. Der EC Bad Nauheim hingegen hatte am Freitag spielfrei und will mit voller Frische und Power den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren.

Ravensburg Towerstars – Kassel Huskies (So. 17:00 Uhr)

Was war das ein Nackenschlag aus Ravensburger Sicht! Nach einem sehr starken Saisonstart mit elf Punkten aus vier Spielen, ging man in Frankfurt nach einer 2:0-Führung unter und kassierte fünf Tore am Stück. Dieser etwas fade Beigeschmack soll allerdings nicht den Saisonstart vermiesen. Daher gilt es aus Sicht der Towerstars die Partie am Freitagabend abzuhaken, an die vorherigen Partien anzuknüpfen und gegen die bisher auswärts sieglosen Huskies wieder ihre Siegesmentalität zu zeigen.

Bietigheim Steelers – Löwen Frankfurt (So. 17:00 Uhr)

Die erste Partie des „Heimwochenendes“ ging für die Steelers gegen Weißwasser verloren. Frankfurt hingegen konnte den ersten Dreier der Saison einfahren und das auch noch gegen Tabellenführer Ravensburg. Für den Aufstiegsaspiranten aus der Mainmetropole soll dies nun der endgültige Startschuss gewesen sein, sich nach oben zu arbeiten. Das dürfte aber am heutigen Abend gegen die Steelers, die zumindest einen Heimsieg an diesem Wochenende davontragen wollen, alles andere als einfach werden.

Tölzer Löwen – Lausitzer Füchse (So. 17:00 Uhr)

Im Penaltyschießen konnten sich die Löwen aus Tölz am Freitag in Crimmitschau durchsetzen, auf heimischem Eis soll nun ein siegreiches Wochenende besiegelt werden. Selbiges streben die Gäste aus der Lausitz an, die an ihrem reinen „Auswärtswochenende“ auf der ersten Etappe drei Punkte aus Bietigheim entführen konnten. Man darf gespannt sein, wer von beiden Mannschaften den Erfolg vom Freitag bestätigen kann.