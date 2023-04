Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kassel Huskies haben sich im Angriff mit Connor Korte verstärkt. Der 20-jährige kommt aus der U20 vom HC Davos.

Der im österreichischen Oberndorf geborene 20-jährige begann seine Eishockeykarriere in Rosenheim, 2016 folgte der Wechsel zur RB Hockey Academy. Ab 2018 spielte Connor im Nachwuchsbereich des HC Davos.

In den vergangenen drei Spielzeiten lief er für die U20 des Schweizer Traditionsclubs auf. Der Linksschütze kam in der Saison 22/23 in 40 Spielen auf starke 40 Punkte (23 Tore) in der U20 Eliteliga. Bei den HCB Ticino Rockets gab der junge Stürmer in der abgelaufenen Saison zudem sein Profidebüt in der Swiss League. 2021 trug er bei der U18-WM in den USA das Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Connor ist körperlich dazu bereit, die Herausforderung kommende Saison anzunehmen und sich seinen Platz im Team zu verdienen. Seine offensive Qualität und seine läuferische Stärke werden uns auch im Power Play helfen, sodass unser Team auch nächstes Jahr offensiv wieder erfolgreich sein wird.“

Connor Korte: „Ich freue mich riesig, ab nächster Saison für die Huskies spielen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt auf Nordhessen und freue mich, euch alle ab September im Stadion zu sehen."