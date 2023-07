Lesedauer: ca. 1 Minute

Der 34-Jährige Stürmer Carson McMillan stand zuletzt bei den Löwen Frankfurt unter Vertrag und wird in der kommenden Saison für die Kassel Huskies in der DEL2 auflaufen.

Der Kanadier Carson McMillan wurde am 10. September 1988 in Brandon, Manitoba geboren. Im Nachwuchs spielte der 185 cm große Stürmer unter anderem für die Brandon Wheat Kings, ab 2005 schloss er sich den Calgary Hitmen in der Top-Juniorenliga WHL an, für die er vier Spielzeiten aktiv war. Während seiner Zeit in Calgary, wurde Carson an 200. Position von den Minnesota Wild gedraftet. 2009 gab der Stürmer sein Profidebut für die Houston Aeros in der AHL, für die er insgesamt vier Saisons im Einsatz war. In der Saison 2010/2011 debütierte Carson für Minnesota. Bis 2014 trug er 16-mal das Trikot des NHL-Clubs und erzielte 5 Punkte (2 Tore).

Nach weiteren Stationen in der American Hockey League (Iowa, Toronto und Bridgeport) spielte er eine Saison für die Idaho Steelheads in der ECHL, die er als Kapitän auf das Eis führte. 2016 folgte der Schritt über den großen Teich und Carson heuerte für zwei Jahre bei Esbjerg Energy in Dänemark an. 2018 wechselte er zu den Fishtown Pinguins in die DEL. Nach drei Spielzeiten ging es zu den Löwen Frankfurt in die DEL2. Mit 61 Scorerpunkten aus 64 Spielen hatte er großen Anteil am Aufstieg der Löwen in die erste Liga, den er auch mitvollzogen hat.

In der vergangenen Saison erzielte er 17 Punkte (5Tore) in 55 DEL-Vorrundenspielen. McMillan kommt mit der Erfahrung aus 380 AHL, 16 NHL und 195 DEL-Spielen nach Kassel.