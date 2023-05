Lesedauer: ca. 1 Minute

Andrew Bodnarchuk wird kommende Saison für die Nordhessen auflaufen. Der Kanadier kommt von den Nürnberg Ice Tigers.

Andrew Bodnarchuk wurde am 11.07.88 in Drumheller, Kanada geboren. In seiner Jugend spielte er insgesamt drei Jahre für die Halifax Mooseheads in der kanadischen QMJHL, wo er das Team in seiner letzten Saison sogar als Kapitän anführte.

Nachdem er in seiner ersten Saison ins All-Rookie Team gewählt wurde, drafteten ihn die Boston Bruins 2006 an 128. Position. In deren Organisation war er insgesamt sechs Spielzeiten aktiv. 2007 wurde er in den Playoffs der AHL erstmals bei den Providence Bruins eingesetzt, für die er in den Folgejahren 286 Partien absolvierte. In diesem Zeitraum, in der Saison 2009/10 debütierte Andrew bei den Boston Bruins und kam dort auf fünf Einsätze.

2012 wechselte er zur Organisation der Los Angeles Kings, für deren Farmteam, die Manchester Monarchs, er drei Spielzeiten auflief. Mit den Monarchs gelang ihm 2015 der Gewinn des Calder Cups. Im Sommer 2015 schloss er sich den Columbus Blue Jackets an, bei denen er sich im NHL-Kader etablieren konnte und dort auf 16 Einsätze kam. Es folgte der Wechsel zur Colorado Avalanche (21 Einsätze).

Nach zwei weiteren Spielzeiten in der AHL, bei den Texas Stars, zog es Andrew Bodnarchuk nach Europa, wo er sich für zwei Jahre dem EHC Red Bull München anschloss. Ab 2020 trug Andrew Bodnarchuk für drei Spielzeiten das Trikot der Nürnberg Ice Tigers. In insgesamt 242 DEL-Spielen erzielte er 50 Punkte. Aus Nordamerika bringt Andrew Bodnarchuk massig Erfahrung aus 694 AHL – und 42 NHL-Spielen mit nach Kassel.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Andrew ist ein echter Allrounder in der Defensive, Er ist ein ausgezeichneter Schlittschuhläufer und sehr mobiler Verteidiger, der über einen harten Schuss verfügt und mit guten Spielmacherqualitäten ausgestattet ist. Seit der Jugend übernimmt Andrew als Führungsspieler Verantwortung in seinen jeweiligen Teams und verfügt mittlerweile über eine Menge Erfahrung in Nordamerika sowie in Europa. Andrew wird kommende Saison eine absolute Vorbildfunktion im Team einnehmen, insbesondere für unsere jungen Spieler.“

Andrew Bodnarchuk: „Ich freue mich sehr, dass ich mich kommende Saison den Huskies anschließen kann. Meine Familie und ich können es kaum erwarten, ein Teil der Kasseler Gemeinschaft zu werden. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause, wir sehen uns im September!“