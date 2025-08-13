ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Testspielauftakt

Kassel Huskies verlieren nach Overtime – und gewinnen im Penaltyschießen

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
Hunter Garlent erzielte den Ausgleich für die Kassel Huskies.
Hunter Garlent erzielte den Ausgleich für die Kassel Huskies. (Foto: dpa/picture alliance/osnapix)

Die Temperaturen gehen gerade noch einmal hoch – doch seit heute ist es offiziell: Der „Eishockey-Winter“ 2025/26 hat begonnen. Als erstes deutsches Team hat der DEL2-Club Kassel Huskies sein Auftakttestspiel bestritten.

Im Rahmen eines Trainingslagers in Zell am See trafen die Schlittenhunde auf die Black Wings Linz aus der ICEHL. Die Kassel Huskies mussten sich mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Nach einem 0:2-Rückstand brachte Clemens Sager die Hessen auf 1:2 heran, ehe Hunter Garlent kurz vor dem Ende den Ausgleich für Kassel erzielte. Die Verlängerung dauerte nur 22 Sekunden, ehe die Österreicher das Spiel für sich entschieden. Die Teams bestritten dennoch ein Penaltyschießen, das die Huskies für sich entschieden haben.

Am Donnerstag, 14. August, kommt es zu folgenden Spielen: Graz 99ers – Adler Mannheim (17 Uhr; in Kitzbühel), Kölner Haie – Tappara Tampere (19 Uhr; im Haie-Trainingszentrum), SC Bern – EHC Red Bull München (19 Uhr; beim Lehner-Cup in Sursee).

Top News
DEL2
Weitere Artikel
Die Hockeyweb App 2025
Neue Spielpläne jetzt in der Hockeyweb-App verfügbar
Neu in Krefeld: Ole Blumenkamp.
Ole Blumenkamp wird Teil des Torhüter-Trios der Krefeld Pinguine
Schiedsrichterwesen wieder vollständig in Verantwortung des DEB
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Hockeyweb App 2025
Neue Spielpläne jetzt in der Hockeyweb-App verfügbar
U18-Nationalmannschaft verliert zweites Spiel knapp
Andreas Becherer wird neuer U18-Bundestrainer der Männer beim Deutschen Eishockey-Bund.
U18-Nationalmannschaft mit Fehlstart beim Hlinka Gretzky Cup
Mehr Artikel →