Testspielauftakt

Kassel Huskies verlieren nach Overtime – und gewinnen im Penaltyschießen

13.08.2025, 21:41 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Temperaturen gehen gerade noch einmal hoch – doch seit heute ist es offiziell: Der „Eishockey-Winter“ 2025/26 hat begonnen. Als erstes deutsches Team hat der DEL2-Club Kassel Huskies sein Auftakttestspiel bestritten.

Im Rahmen eines Trainingslagers in Zell am See trafen die Schlittenhunde auf die Black Wings Linz aus der ICEHL. Die Kassel Huskies mussten sich mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Nach einem 0:2-Rückstand brachte Clemens Sager die Hessen auf 1:2 heran, ehe Hunter Garlent kurz vor dem Ende den Ausgleich für Kassel erzielte. Die Verlängerung dauerte nur 22 Sekunden, ehe die Österreicher das Spiel für sich entschieden. Die Teams bestritten dennoch ein Penaltyschießen, das die Huskies für sich entschieden haben.

Am Donnerstag, 14. August, kommt es zu folgenden Spielen: Graz 99ers – Adler Mannheim (17 Uhr; in Kitzbühel), Kölner Haie – Tappara Tampere (19 Uhr; im Haie-Trainingszentrum), SC Bern – EHC Red Bull München (19 Uhr; beim Lehner-Cup in Sursee).