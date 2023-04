Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Freitag startete das Play-off-Halbfinale in der DEL2. Im Hessen-Derby empfingen die Kassel Huskies den EC Bad Nauheim. Bei den Ravensburg Towerstars waren die Krefeld Pinguine zu Gast. In der zweiten Playdown-Runde mussten die Bayreuth Tigers bei den Heilbronner Falken ran.

In Kassel sahen die Fans ein torreiches Spiel, das mit 6:3 an die Huskies ging. Bad Nauheim ging zwar zeitig in Führung, doch Kassel drehte auf 2:1. Kurz vor der ersten Pause dann der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt zogen die Huskies mit 5:2 von dannen, aber auch hier konnten die Roten Teufel eine halbe Minute vor der Pause den Anschlusstreffer erzielen. Im letzten Abschnitt konnten die Gäste eine fünfminütige Überzahl nicht nutzen. Kurz darauf machte Tristan Keck den Deckel zum 6:3 drauf.



Im anderen Halbfinale gewannen die Ravensburg Towerstars mit 5:4 nach Verlängerung. Ravensburg hatte auch den besseren Start und führte mit 2:1 zur ersten Pause. Ab der 22. Minute klingelte es dann im Minutentakt. Die Pinguine drehten das Spiel und zogen auf 4:2 davon. Doch Ravensburg machte noch im zweiten Abschnitt zwei Tore und glich zum 4:4 aus. Das letzte Drittel blieb torlos, keiner der beiden Kontrahenten konnte den entscheidenden Treffer markieren. Der fiel erst in der Overtime in der 75. Spielminute, als Josh MacDonald das 5:4 für die Towerstars machte.

Das erste Playdown-Duell der zweiten Runde ging mit 4:2 an die Heilbronner Falken. Ex-Tiger Frédérik Cabana war mit einem Tor und zwei Assists der Mann des Abends und brachte die Falken zunächst in Führung. Es folgte der Ausgleich. Dann war Heilbronn wieder an der Reihe und stellte auf 2:1. Im zweiten Drittel erhöhte Stefan Della Rovere in Unterzahl auf 3:1. Zur Mitte des letzten Abschnitts aber verkürzte Bayreuth auf 3:2 und hatte einige Male den Ausgleich auf dem Schläger. Doch sieben Sekunden vor Spielende war Schluss mit lustig, Kenney Morrison machte mit dem 4:2 den ersten Sieg für die Falken perfekt.