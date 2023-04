Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine sind die großen Favoriten auf den Einzug ins Playoff-Finale der DEL2 – und vor allem wären sie aufstiegsberechtigt. Doch sowohl dem EC Bad Nauheim als auch den Ravensburg Towerstars fehlt nur noch ein Sieg für die Finalserie. Derweil gleichen die Bayreuth Tigers die Playdown-Serie aus.

EC Bad Nauheim – Kassel Huskies 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Serie: 3:1

Die Kassel Huskies zeigen Nerven. Ein Sieg wäre sehr wichtig gewesen. Doch die Roten Teufel Bad Nauheim machten ihre Sache richtig gut. Ein Tor durch Daniel Weiss in der 19. Minute reichte für Sieg Nummer 3 in der Serie. Dabei war Kassel keinesfalls schlechter, schaffte es aber nicht, den Puck ins Tor zu bringen. Ein starker Felix Bick im Nauheimer Tor und zahllose Fehlschüsse am Tor vorbei besiegelten die Niederlage der Gäste. Die Kassel Huskies stehen nun mit dem Rücken zur Wand und müssen nun alle restlichen Spiele der Serie gewinnen, um den Aufstiegstraum leben zu lassen. Bad Nauheim hat damit gleich drei Matchpucks und kann entspannt in die weiteren Spiele gehen.

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 4:5 (1:0, 2:1, 1:3, 0:1) n.V.

Serie: 1:3

Zwei Drittel lang hatte Krefeld die Oberhand. In der neunten Minute machte Odeen Tufto das 1:0. Zu Beginn des zweiten Abschnitts konnte Ravensburg durch Sam Herr den Ausgleich markieren. Danach erarbeiten sich die Pinguine eine 3:1-Führung (Dominik Tiffels, 11. und Davis Koch, 20.). Doch das Schlussdrittel gehörte den Ravensburgern. Zwar erhöhte Mike Fischer in der 43. Minute noch auf 4:1, danach aber war Schluss mit lustig. Robbie Czarnik (44.) und Nickolas Latta (54.) brachten die Towerstars auf 3:4 heran. In der 59. Minute war es erneut Robbie Czarnik, der in Überzahl den Ausgleich zum 4:4 erzielte und damit die Verlängerung erzwang. Hier hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, doch wieder war es Robbie Czarnik, der mit seinem dritten Treffer an diesem Abend in der 76. Minute die Entscheidung herbeiführte. Somit benötigen auch die Towerstars nur noch einen Sieg zum Einzug ins Finale. Dass dieses ohne einen potenziellen Aufsteiger stattfinden könnte, ist mit dem heutigen Abend durchaus wahrscheinlich geworden. Die Augsburger Panther wird’s freuen. Sie würden dann in der DEL verbleiben.

Playdowns:

Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Serie: 2:2

In den Playdowns holten die Bayreuth Tigers den Serienausgleich. Die Heilbronner Falken gingen zwar in der neunten Minute durch Julian Lautenschlager in Führung, Doch noch im ersten Drittel drehten die Tigers das Spiel durch Tore von Sami Blomqvist und Dani Bindels. Im zweiten Drittel traf erneut Lautenschlager und machte in Überzahl den Ausgleich zum 2:2. Danach war das Spiel ziemlich offen. Das bessere Händchen hatten schließlich die Bayreuth Tigers, sieben Minuten vor Spielende war es Branden Gracel, der die Tigers erneut in Führung brachte und damit die Serie offen hielt.