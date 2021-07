Lesedauer: ca. 1 Minute

​In den vergangenen drei Jahren gehörte er zu den besten Torhütern der DEL2 und auch in der kommenden Saison läuft er weiterhin für die Kassel Huskies auf. Jerry Kuhn hat seinen Vertrag mit den Schlittenhunden um ein weiteres Jahr verlängert.

Der 35-Jährige, der im Februar 2019 aus Wolfsburg nach Kassel kam, geht somit in sein bereits viertes Jahr bei den Huskies. Die abgelaufene Saison zählte zu den stärksten des ruhigen Goalies. Mit einer überragenden Fangquote von 93,2 Prozent und einem Gegentorschnitt von gerade einmal 1,99 war Kuhn ein Schlüsselteil der besten Defensive der Liga. Mit diesen Werten führte er auch die ligaweiten Statistiken an. Dazu konnte der Linksfänger eine starke Bilanz von 25 Siegen und nur sechs Niederlagen aufweisen. Der Familienvater fühlt sich zudem nicht nur in der Eissporthalle wohl, sondern ist über die letzten Jahre auch in Kassel heimisch geworden.



Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Mit Jerry haben wir den besten Torhüter der Liga in unserem Kader. Seine hervorragenden Leistungen im letzten Jahr waren ein Schlüssel zu unserer starken Saison. Zudem ist Jerry mit seiner Erfahrung ein wichtiger Führungsspieler für unsere Mannschaft.“

Huskies-Trainer Tim Kehler: „Ich bin begeistert, dass Jerry auch in der kommenden Saison ein Husky ist. Über die vergangenen zwei Jahre hat er gezeigt, dass er der beste Goalie der Liga ist. Dazu ist Jerry ein Leader in unserer Kabine und ein starker Botschafter der Stadt Kassel. Wir sind sehr glücklich, ihn bei uns zu haben.“