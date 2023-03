Lesedauer: ca. 1 Minute

​Hop oder top, das war die Frage für die Lausitzer Füchse am Dienstagabend. Ein Sieg hätte Spiel Nummer fünf in der Serie erzwungen, am Ende besiegelte die 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)-Niederlage gegen die Kassel Huskies vor 2.438 Zuschauern das Ende der Saison.

Die Kassel Huskies waren professionell vorbereitet und erneut mit dem Flugzeug nach Weißwasser gekommen, um beim großen Ziel DEL-Aufstieg nichts dem Zufall zu überlassen. Am Ende zahlte sich das aus, mit dem Sweep, also einen Play-off-Erfolg ohne verlorenes Spiel, lösten sie das Ticket ins Halbfinale der DEL2.



Die Gäste machten zunächst das Spiel und erzielten in der neunten Minute in Überzahl das 0:1 durch Tomas Sykora. Es folgte eine kurze Druckphase der Gastgeber, doch gleich drei Minuten nach dem ersten Treffer klingelte es erneut, 0:2 durch Darren Mieszkowski. Im zweiten Drittel hatten zunächst die Füchse zwei dicke Chancen. Doch als kurz danach deren Abwehr ziemlich unsortiert war, nutzte Kassel das eiskalt aus und erhöhte erneut durch Mieszkowski auf 0:3. Das war die Vorentscheidung. In der 49. Minute machte Samuel Dotter noch das 0:4. Doch die Füchse kämpften weiter und schließlich erzielte Kapitän Clarke Breitkreuz mit dem 1:4 in der 54. Minute den ersehnten Ehrentreffer für Weißwasser. Das war auch das Endergebnis. Die Kassel Huskies holen souverän Sieg Nummer vier in der Serie.

Die Füchse-Fans in der Halle feierten ihr Team dennoch euphorisch, bereits die gesamte zweite Pause hindurch ertönte ununterbrochen der Schlachtruf „Deutscher Rekordmeister“.

Auch der EC Bad Nauheim steht nach einem dem vierten Sieg gegen den ESV Kaufbeuren im Halbfinale. Im Auswärtsspiel ließen sie nichts anbrennen und besiegten die Allgäuer mit 5:1.

Die beiden anderen Viertelfinalserien gehen weiter, da die Dresdner Eislöwen gegen die Krefeld Pinguine mit 2:1 den ersten Sieg in der Serie holen. Krefeld bleibt aber mit drei Siegen vorn und hat am Freitag den nächsten Matchball. Der EV Landshut holt mit einem 3:2 nach Overtime in eigener Halle den zweiten Sieg gegen die Ravensburg Towerstars und gleicht die Serie aus.

In den Playdowns gleichen die Bayreuth Tigers mit einem 5:2 gegen die Eispiraten Crimmitschau die Serie ebenfalls aus. Heilbronn holt mit einem 3:2 gegen die Selber Wölfe ebenfalls den zweiten Sieg.