Die Huskies gewinnen vor 4.809 Zuschauer deutlich mit 7:3

Kassel Huskies schlagen den EC Bad Nauheim im Hessenderby

21.09.2025, 23:27 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Fünf der sechs Sonntagsspiele enden 4:3 - drei davon nach Verlängerung.

Kassel Huskies - EC Bad Nauheim 7:3 (1:0,3:1,3:2)

Im Topspiel des Tages konnten sich die Favoriten aus Kassel klar gegen die Nachbarn aus Bad Nauheim durchsetzen. „Man of the Match“ wurde Hunter Garlent mit einem Tor und zwei Vorlagen. Tristan Keck trug mit seinen zwei Toren ebenfalls zum 7:3-Heimsieg seines Teams bei.

Weiterhin erfolgreich für die Huskies waren Yannik Valenti, Ben Stadler, Laurin Braun und Tyler Benson. ​Bei den Roten Teufeln trugen sich Justin MacPherson, Andrej Bires und ​Taylor Vause in die Liste der Torschützen ein.

EHC Freiburg - Düsseldorfer EG 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Die Düsseldorfer EG gewinnt ihr Gastspiel im Breisgau gegen den EHC Freiburg mit 4:3. Nach großem Kampf müssen sich die Freiburger am Ende dem Favoriten aus Düsseldorf geschlagen geben. Der DEG reichen im letzten Drittel knapp vier Minuten um den ersten Dreier der Saison perfekt zu machen.

Neuzugang Yushiro Hirano war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der Garant für den Sieg. Außer ihm trafen für die Gäste noch Ture Linden und Kevin Orendorz. Lukas Mühlbauer, Christian Kretschmann und Travis Ewanyk machten es der DEG mit ihren Treffen mehr als schwer. ​Alle Tore der Freiburger fielen im eigenen Powerplay.

Starbulls Rosenheim - EV Landshut 4:3 n.V. (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Vor 4.425 Zuschauern behielten die Starbulls Rosenheim in einem spannenden und hart umkämpften bayerischen Derby am Ende die Oberhand. Dank des Overtime-Treffers von Lewis Zerter-Gossage wurde der EV Landshut mit 4:3 bezwungen. Luigi Calce brachte die Hausherren früh in Führung. Im zweiten Drittel dauerte es nicht lange, ehe David Stieler den Ausgleich markieren konnte. Nur 25 Sekunden später schoss C.J. Stretch seine Bullen wieder in Führung.

Im letzten Drittel waren es dann Tor Immo und Trevor Gooch, die das Spiel zu Gunsten der Gäste aus Niederbayern drehten. Lukas Laub glich vier Minuten vor Schluss abermals das Spiel aus.

In der ​Verlängerung dauerte es dann 4:37 Minuten, bis Lewis Zerter-Gossage das viel umjubelte Siegtor schoss.

Die weiteren Ergebnisse in in der Übersicht:

ESV Kaufbeuren - Eispiraten Crimmitschau 4:3 n.V. (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Lausitzer Füchse - Bietigheim Steelers 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Ravensburg Towerstars - Blue Devils Weiden 4:3 n.V. (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)