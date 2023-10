Lesedauer: ca. 1 Minute

​Spannender könnte es an der Spitze der DEL2 kaum zugehen. Die Kassel Huskies gewinnen das Spitzenspiel bei den Dresdner Eislöwen, verdrängen die Sachsen von Rang eins – die aber nun punktgleich auf dem zweiten Platz lauern. Die Eispiraten Crimmitschau verlieren und sind nun Dritter.

Das Topspiel in Dresden verlief über eine halbe Stunde lang torlos, ehe die Schlittenhunde aus Kassel durch ein Unterzahltor von Tristan Keck in Führung gingen. Kurz darauf glich Tom Knobloch die Partie zwar aus, doch noch im zweiten Drittel brachte Joel Keussen die Gäste auf die Siegerstraße. Im Schlussabschnitt brachten Alec Ahlroth nach 51 Sekunden und Louis Brune per Empty-Net-Goal in der Endphase der Partie den 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Sieg für die Huskies unter Dach und Fach.



Der ESV Kaufbeuren steht hinter dem führenden Trio auf Rang vier, nachdem die Allgäuer mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) gegen die Krefeld Pinguine gewonnen haben, die nach sieben Spieltagen auf Rang zwölf zu finden sind – das nennt man dann Fehlstart. Die Gäste legten zwar durch Kevin Niedenz vor, doch danach drehten Yannik Burghart, Sebastian Gorcik und Nikolaus Heigl die Partie für Kaufbeuren. Der Anschlusstreffer mit einem zusätzlichen Feldspieler durch Alexander Weiß 19 Sekunden vor dem Ende kam für Krefeld zu spät.

Am anderen Ende der Tabelle bleibt der DEL-Absteiger Bietigheim Steelers wie festgenagelt auf dem letzten Platz. Die Starbulls Rosenheim besiegten die Steelers mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0). Bietigheim hielt bis ins Mitteldrittel mit, doch in den letzten gut zehn Minuten der Partie schnappte sich Rosenheim den Sieg. Es trafen Shane Hanna, Lukas Laub, Marvin Feigl und Reid Duke für die Starbulls sowie Cole MacDonals für die Steelers.

Die weiteren Ergebnisse: Ravensburg Towerstars – Selber Wölfe 2:3 (1:2, 1:1, 0:0); EC Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 0:4 (0:0, 0:1, 0:3); EHC Freiburg – EV Landshut 2:6 (1:3, 1:2, 0:1); Eisbären Regensburg – Eispiraten Crimmitschau 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).