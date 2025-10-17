EV Landshut verschenkt Heimsieg nach 3:1-Führung

Kassel Huskies holen sich die Tabellenführung in der DEL2 zurück

18.10.2025, 00:21 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Im Topspiel des neunten DEL2-Spieltages schießt Tyler Benson seine Kassel Huskies in der Verlängerung ins Glück.

Kassel Huskies – Krefeld Pinguine 5:4 n.V. (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)

Aus Sicht der Gäste aus Krefeld konnte das Spitzenspiel gar nicht besser starten. In der fünften Spielminute traf Alexander Weiß zur frühen Gästeführung. Diese Führung hielt allerdings nicht lange, denn Michael Bartuli und Dominic Turgeon drehten das Spiel noch im ersten Drittel zu Gunsten der Sauerländer.

Im zweiten Spielabschnitt ging es dann Schlag auf Schlag. Zuerst war es erneut Turgeon, der auf 3:1 erhöhen konnte. Adam Payerl hielt im Powerplay dagegen und brachte die Krefeld Pinguine im Powerplay wieder auf 3:2 heran. Ganze 28 Sekunden später stellte Yannik Valenti die alte Zwei-Tore-Führung wieder her. Doch auch Adam Payerl traf vier Minuten später zum zweiten Mal an diesem Abend. Mit dem 4.3 ging es in ein spannendes letztes Drittel. Dort war es dann Youngster Daniel Bruch, der ebenso im Powerplay zum 4:4-Ausgleich traf.

In der Verlängerung unterband Zack Dybowski einen Konter der Huskies regelwidrig, was zum Powerplay der Hausherren führte. Nach 34 Sekunden Überzahlspiel überwand Tyler Benson Felix Bick brachte die gut gefüllte Probonio Arena zum Beben.

EC Bad Nauheim – Düsseldorfer EG 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Der EC Bad Nauheim hat mit einem 3:2-Heimsieg gegen die formstarke Düsseldorfer EG ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

Yushiroh Hirano brachte die DEG im ersten Drittel in Führung, doch Jordan Hickmott und Davis Koch drehten die Partie im Mittelabschnitt. Zu Beginn des Schlussdrittels gelang Simon Thiel der Ausgleich, ehe Raphael Jakovlev drei Minuten vor Ende für den umjubelten Siegtreffer der Roten Teufel sorgte.

EHC Freiburg – Starbulls Rosenheim 3:2 n.V. (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Der EHC Freiburg hat sich gegen die Starbulls Rosenheim in die Verlängerung gekämpft und dort den verdienten Extrapunkt eingefahren.

Christian Kretschmann traf in der Overtime zum 3:2-Endstand und bescherte den Breisgauern einen weiteren Heimsieg. Zuvor hatten Nikolas Linsenmaier und Topscorer Travis Ewanyk für Freiburg getroffen. Auf Rosenheimer Seite sorgten Scott Feser und Maximilian Adam für die zwischenzeitliche Führung.

EV Landshut – Eispiraten Crimmitschau 3:4 (1:1, 2:0, 0:3)

Eine ganz bittere Pille mussten an diesem Abend die Fans des EV Landshut schlucken. Ihr Team geriet durch den Treffer von Dominic Walsh zwar mit 0:1 in den Rückstand, blieb aber ruhig und spielte sich bis zum Ende des zweiten Drittels einen 3:1-Vorsprung heraus. David Elsner, David Stieler und Tobias Lindberg sorgten hierbei für die Tore.

Im Schlussdrittel zeigte Crimmitschau jedoch enorme Moral: Walsh traf erneut, Denis Shevyrin und Dylan Wruck sorgten schließlich für die sensationelle Wende und drei Auswärtspunkte beim Tabellenführer.

Bietigheim Steelers – Blue Devils Weiden 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Im neunten Anlauf hat es endlich geklappt: Die Bietigheim Steelers feierten ihren ersten regulären Saisonsieg – und das eindrucksvoll. Beim 6:1 gegen die Blue Devils Weiden lief für die Gastgeber nahezu alles.

Überragender Akteur war Topscorer Jack Dugan, der gleich dreimal traf. Auch Alexander Preibisch, Brett Kemp und Sören Sturm reihten sich in die Torschützenliste ein. Für Weiden erzielte Constantin Vogt den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Neuzugang Cole Fonstad feierte ein gelungenes Debüt im Steelers-Trikot und steuerte zwei Assists bei.

Eisbären Regensburg – ESV Kaufbeuren 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Die Eisbären Regensburg haben im Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren eine bittere 1:4-Niederlage hinnehmen müssen – trotz Überlegenheit im Schussverhältnis (31:22).

Samuel Payeur erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Regensburg, doch die Gäste zeigten sich eiskalt im Abschluss: Henri Kanninen, Sami Blomqvist, Nicolas Appendino und Jonas Fischer trafen für den ESV, der damit einen souveränen Auswärtssieg einfuhr.

Ravensburg Towerstars – Lausitzer Füchse 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)

Mit bereits 41 Gegentoren in zehn Spielen stellen die Ravensburg Towerstars die schlechteste Abwehr der Liga. Mit dafür verantwortlich sind seit dem heutigen Spiel auch die Lausitzer Füchse. Ganze sechsmal musste Ilya Sharipov den Puck heute aus seinem eigenen Tor holen. Charlie Jahnke traf im ersten Drittel gleich doppelt. John Broda, Georgiy Saakyan, Tom Knobloch und Christopher Theodore hießen die übrigen Torschützen der Gäste.

Für Ravensburg markierte Nick Latta das zwischenzeitliche 1:1 und im zweiten Drittel ließ Erik Karlsson für ganze 42 Sekunden nochmal Hoffnung aufkommen.