Nach dem furiosen ersten Viertelfinalspiel dieser Serie in der DEL2 vom vergangenen Donnerstag präsentierten sich die Kassel Huskies auswärts von Anfang an hellwach, ließen den dezimierten Heilbronner Falken, bei denen Pierre Preto in den Kader zurückkehrte, am Ende keine Chance und gewannen auch in der Höhe verdient mit 8:2 (1:4,1:2,0;2).

Das Team von Tim Kehler war den Gastgebern in allen Belangen überlegen und zeigte ein starkes Spiel. Das sah auch Falken-Coach Bill Stewart so: "Kassel hat alles richtig gemacht, es war beeindruckend". Überragende Akteure bei den Gästen waren Ryan Olsen (vier Punkte), Phil Cornet und Marc Schmidtpeter mit je zwei Toren.

Die Gäste begannen furios, hatten zahlreiche Chancen durch Oliver Granz (Pfostenschuss, 3. Min.), Eric Valentin (3. Min.) und Paul Kranz, der in der vierten Minute an Arno Tiefensee scheiterte. Die Huskies machten Druck und als Ryon Moser den mitgelaufenen Ryan Olsen am linken Bullykreis bediente, war Tiefensee das erste Mal geschlagen. Gegen Olsens harten Schlenzer in den Winkel war der junge Goalie machtlos (5. Min.). Der zwischenzeitliche Ausgleich der Falken durch Simon Thiel (6. Min.) brachte die Huskies nicht aus der Ruhe, von Nervosität keine Spur. Fortan fand das Spiel überwiegend im Drittel der Falken statt - die Überlegenheit der Fuldastädter münzten die Mannen von Tim Kehler bis zur ersten Pause in ein 4:1 aus ihrer Sicht nach dem ersten Drittel um. Als der starke Olsen die Scheibe aufs Tor brachte, stand der genesene Cornet goldrichtig und fälschte zum 1:2 ab (8. Min.). Olsens nächster Schuss im ersten Powerplay krachte ans Gestänge und von dort direkt vor den Schläger von Breitkreuz, der keine Probleme hatte zum 1:3 einzuschieben (10. Min.). Doch die Huskies hatten noch nicht genug: Als Lois Spitzner die gesamte Falkendefensive durchfuhr und auf den völlig freistehenden Corey Trivino quer passte, hatte der keine Mühe zur 4:1-Führung der Gäste einzuschieben (16. Min.).

Kassel schaltete fortan einen Gang zurück, Heilbronn kam in Person von Aron Reisz, der einen Abpraller zum 2:4 nutzte (30. Min.), heran. Kuhn parierte zuvor stark gegen Josh Nicolls, beim Tor aber war er machtlos. Kassel antwortete prompt mit zwei weiteren Toren: Der immer stärker werdende Cornet konnte in der 35. Minute nach starker Aktion zum 2:5 vollenden, nach dem 2:6 durch Paul Kranz war das Spiel entschieden (38. Min.). Der junge Förderlizenzspieler durchfuhr die gesamte Falkendefensive und ließ Tiefensee keine Chance. Weil auch Rückkehrer Marc Schmidtpeter seine gute Leistung mit zwei Toren krönte (44. Min. und 47. Min.) gewannen die Huskies letztlich verdient, die Falken konnten an die gute Leistung aus Spiel eins nicht anknüpfen. Das war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass Kassel zu seiner Stärke der Hauptrunde zurückfand. Mit einem Sieg am Montagabend haben die Schlittenhunde die Chance die Serie mit einem Sweep zu gewinnen. Kaum ein Zuschauer mag nach der gezeigten Leistung daran zweifeln, dass der Hauptrundenprimus sich dies noch nehmen lassen wird, und auch Huskies-Coach Tim Kehler zeigte sich zufrieden: "Wir haben den Puck gut laufen lassen, wir hatten eine gute Effektivität und haben vieles richtig gemacht".