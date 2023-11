DEL2 am Sonntag

​Ein Sieg gegen Krefeld – und eine Ehrung für eine bemerkenswerte Leistung. Die Kassel Huskies hatten einen angenehmen Sonntag in der DEL2.

Denn die Kassel Huskies, Tabellenführer der zweiten Liga, besiegten nicht nur die Krefeld Pinguine mit 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), sie ehrten auch ihren Spieler Marco Müller für sein 500. Spiele im Trikot der Schlittenhunde, das er am Freitag absolviert hatte. Zudem bekamen die 5146 Zuschauer ein spannendes Spiel geboten. Denn die Gäste vom Niederrhein gingen in der 39. Minute durch David Cerny in Führung. Doch im Schlussdrittel drehten Hans Detsch, Yannik Valenti und nochmal Hans Detsch die Partie zugunsten der Nordhessen.



Satte elf Tore sahen die 2113 Zuschauer in Freiburg – und zwar so verteilt, dass für den EHC Freiburg ein Punkt beim 5:6 (1:0, 2:4, 2:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den Tabellendritten Eispiraten Crimmitschau heraussprang. Dabei lagen die gastgebenden Wölfe schon mit 3:1 vorne, doch die Westsachsen drehten die Partie noch vor der zweiten Pause. Nach dem Remis nach 60 Minuten entschied Taylor Vause die Partie in der Overtime.

Die 2009 Zuschauer im Stadion der Selber Wölfe sahen einen 4:3 (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen den Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren. Hier waren es die Allgäuer, die mit 3:1 führten, ehe Selb das Spiel drehte. Den Siegtreffer erzielte Mark McNeill nach 53 Sekunden in der Overtime.

Die weiteren Ergebnisse: Dresdner Eislöwen – Ravensburg Towerstars 2:4 (1:1, 0:2, 1:1); EV Landshut – Starbulls Rosenheim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0); Bietigheim Steelers – Lausitzer Füchse 1:3 (1:0, 0:0, 0:3); Ravensburg Towerstars – Eispiraten Crimmitschau 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).