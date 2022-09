Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Mittwochabend besiegten die Kassel Huskies den EHC Freiburg mit 4:0 vor heimischer Kulisse. Die Gastgeber waren über den gesamten Spielverlauf tonangebend und gewährten den Breisgauern kaum Torchancen. Vier verschiedene Torschützen bescherten den Huskies den dritten Erfolg in Serie, was sich endlich auch in der Tabelle zeigt.

Die Huskies aus Kassel zeigten sich von Beginn an entschlossen und nahmen offensichtlich die Energie aus den letzten zwei Siegen in der DEL2 auch in die Partie gegen den EHC mit. Joel Lowry (9.) brachte die Schlittenhunde mit 1:0 in Führung. Kein einfacher Start für die Gäste aus Freiburg, die gleich zwei Strafen hintereinander hinnehmen mussten. Eine davon ebnete den Weg für das 2:0 durch Alec Ahlroth (13.). Wenig später erzielte Darren Mieszkowski (17.) mit dem 3:0 die Vorentscheidung – das alles noch vor Ende des ersten Durchgangs.



Die Überlegenheit der Gastgeber spiegelte sich neben dem Ergebnis auch in der Chancenkreierung wider: 21:7 Torschüsse nach 20 Minuten waren ein deutliches Indiz dafür, welches Team an diesem Abend besser war. Ähnlich ging es auch im Mittelabschnitt weiter, hier allerdings ohne Tore.

Auch im letzten Durchgang sahen die circa 2000 Zuschauer in der Kasseler Eishalle dasselbe Bild. Die Huskies spielten munter nach vorne, während von den Breisgauern nur wenig offensive Impulse kamen. Folgerichtig fiel kurz vor dem Abpfiff das 4:0 durch Denis Shevyrin (20.), der beim Einschieben ins verwaiste Tor keine Mühe hatte.

Während die Nordhessen den dritten Sieg in Folge feierten, ist es für den EHC die zweite Niederlage in Serie nach dem 0:1 gegen den ESV Kaufbeuren. Dennoch können die Wölfe mit dem 7. Platz in der Tabelle bisher mehr als zufrieden sein. Kassel steigt vorübergehend auf Platz 4.