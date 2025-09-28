DEL2 Kompakt am Sonntag

Kassel bleibt ungeschlagen, Düsseldorf verliert Heimdebüt

28.09.2025, 21:27 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Düsseldorf verliert vor großer Kulisse das erste Heimspiel der Saison, Kassel bleibt hingegen ohne Punktverlust Tabellenführer.

EC Bad Nauheim - Ravensburg Towerstars 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Einen knappen 3:2-Auswärtserfolg vor 2.483 Zuschauern feierten die Ravensburg Towerstars beim EC Bad Nauheim. Während es für die Gäste der dritte Sieg in Folge war, bedeutete es für die Roten Teufel die dritte Niederlage hintereinander. Ein Doppelschlag im ersten Abschnitt innerhalb von 103 Sekunden durch Robbie Czarnik (11.) und Mark Rassell (13.) bescherte den Gästen eine 2:0-Pausenführung. Auf den 1:2-Anschlusstreffer von Justin Volek (38.) antwortete Ravensburg nur 1:22 Minute später und stellte den alten Abstand wieder her. In der Crunchtime verkürzte dann Parker Bowles (56.) in Überzahl für die Kurstädter zum 2:3 und machte so die Partie nochmal spannend. Doch der junge Gäste-Torhüter Nico Pertuch ließ sich nicht mehr überwinden und bescherte den Towerstars den knappen Auswärtssieg.

EV Landshut - EHC Freiburg 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der EV Landshut beim knappen 5:4 in der heimischen Fanatec Arena vor 3.520 Zuschauern gegen Ligaschlusslicht EHC Freiburg. Zwar erwischten die Gäste aus dem Breisgau den besseren Start und gingen durch Travis Ewanyk nach nur 19 Sekunden mit 1:0 in Führung. Doch danach diktierte Landshut das Geschehen und belohnte sich mit einem Doppelschlag innerhalb von nur neun Sekunden durch Stanislav Dietz und Trevor Gooch (beide 7.) zum 2:1. Nach nur 39 Sekunden im zweiten Drittel baute Gooch mit seinem zweiten Treffer der Partie den Vorsprung auf 3:1 aus, bevor der Schwede Tor Immo im Powerplay gar auf 4:1 stellte. Noch im Mittelabschnitt sollte der Finne Eero Elo jedoch für die Wölfe auf 2:4 verkürzen und diesen neuen Mut verleihen. Dieser sollte allerdings nach dem 5:2 zu Beginn des Schlussdurchgangs vorerst verfolgen sein. Doch Freiburg kämpfte sich tatsächlich nochmal zurück und verkürzte durch David Trinkberger und dem zweiten Tor von Ewanyk auf 4:5. Doch die favorisierten Landshuter retteten den Knallen Vorsprung ins Ziel und beschweren so Cheftrainer Uwe Krupp den dritten Saisonsieg.

Düsseldorfer EG - ESK Kaufbeuren 2:3 n.P. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

DEL-Absteiger Düsseldorf verlor sein Heimdebüt vor 7.210 Zuschauern gegen den ESV Kaufbeuren mit 2:3 nach Penaltyschießen. Obwohl die Gastgeber bereits mit 2:0 in Führung lagen, mussten sie gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Joker die Niederlage hinnehmen. Zum Matchwinner für die Gäste avancierte D‘Artagnan Joly, der zunächst zum 2:2 ausglich und im Shootout den entscheidenden Penalty verwandelte. Kaufbeurens Goalie Daniel Fießinger trieb die DEG-Offensive mit 52 Paraden zur Verzweiflung.

Eisbären Regensburg - Kassel Huskies 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Die Kassel Huskies bleiben auch nach dem 4. Spieltag weiter ungeschlagener Tabellenführer. Der 2:1-Auswärtserfolg bei den Eisbären Regensburg war allerdings hart erkämpft. Während Darren Mieszkowski und Mitchell Hoelscher die Nordhessen mit 2:0 in Front brachten, gelang Constantin Ontl in Überzahl der einzige Treffer für Regensburg.

Bietigheim Steelers - Starbulls Rosenheim 3:6 (0:1, 3:3, 0:2)

Rosenheim feierte mit 6:3 bei Aufsteiger Bietigheim den zweiten Sieg der laufenden Spielzeit. Ville Järveläinen erzielte einen Hattrick und schwang sich so zum Sieggaranten für die Starbulls auf. Höhepunkt der Partie war das Mitteldrittel, in dem insgesamt sechs Treffer fielen. Nachdem Rosenheim 1:0 nach dem ersten und 4:3 nachdem zweiten Abschnitt führte, konnten die Gäste das Spiel erst durch zwei Emptynetter in der Schlussequenz entscheiden.

Eispiraten Crimmitschau - Lausitzer Füchse 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Im spannenden Sachsenderby behielt Crimmitschau knapp mit 2:1 die Oberhand gegen Weißwasser. Obwohl die Füchse den besseren Start erwischten und mit 1:0 durch Lane Scheidl in Front gingen, drehten die Eispiraten die Partie mit zwei Toren durch Ladislav Zikmund und Vincent Saponari. Den Rest erledigten die beiden Torhüter - sowohl Eispiraten-Schlussmann Christian Schneider (33 Paraden), als auch Füchse-Goalie Anthony Morrone (28 Paraden) lieferten eine starke Vorstellung ab und standen im Mittelpunkt des Geschehens.

Blue Devils Weiden - Krefeld Pinguine 2:1 n.P. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Die Blue Devils Weiden feierten einen knappen 2:1-Sieg nach Penaltyschießen im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine. Nachdem Mathew Santos die Gäste in Führung brachte, glich Fabian Voitzur Mitte des Spiels zum 1:1 aus. Da keinem Team ein weiterer Treffer sowohl in der regulären Spielzeit, als auch in der Overtime gelang, entschied Cedric Schiemenz die Partie im Penaltyschießen für Weide.