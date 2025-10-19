ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
DEL2 Kompakt am Sonntag

Kassel bleibt Tabellenführer - Landshut gewinnt Topspiel in Düsseldorf

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Tor Immo bescherte dem EV Landshut mit seinem Treffer in der Overtime den Sieg gegen Bad Nauheim.
Tor Immo war der Matchwinner beim 3:2-Erfolg in der Overtime des EV Landshut bei der Düsseldorfer EG. (Foto: Georg Gerleigner/EV Landshut)

Der Tabellenletzte Bietigheim Steelers sendet ein Lebenszeichen und feiert ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Eispiraten Crimmitschau - Bietigheim Steelers 4:6 (1:2, 2:4, 1:0)

Aufsteiger Bietigheim machte mit dem

6:4-Auswärtssieg in Crimmitschau ein perfektes Wochenende perfekt und holte die vollen sechs Punkte. Grundstein des Erfolgs waren drei Tore im Mittelabschnitt innerhalb von 4:19 Minuten. Während bei den Steelers Doppeltorschütze Alexander Preibisch herausstach, war bei den Eispiraten Corey Mackin mit einem Tor und drei Vorlagen an allen vier Treffern seines Teams beteiligt. 

Düsseldorfer EG - EV Landshut 2:3 n.V. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Landshut hat das Spitzenspiel in Düsseldorf knapp gewonnen. Beim 3:2-Erfolg nach Overtime avancierte Tor Immo zum Matchwinner - nach 2:12 Minuten in der Verlängerung entschied der Schwede mit seinem zweiten Treffer des Abends die Partie. Zuvor lag Landshut bereits 2:0 in Front, bevor Düsseldorf durch Yushiro Hirano und Erik Bradford zum 2:2 ausglichen und das Spiel in die Overtime schickten. 

ESV Kaufbeuren - Kassel Huskies 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Kassel bleibt nach dem zehnten Spieltag weiter Tabellenführer der DEL2. Beim Auswärtserfolg in Kaufbeuren lag man zwar nach dem ersten Abschnitt 0:1 hinten. Doch mit vier unbeantworteten Treffern drehten die Nordhessen die Partie in eine 4:1-Führung und am Ende stand mit dem 5:2-Erfolg der achte Saisonsieg zu Buche. 

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 19.10.2025 in der Übersicht:

Krefeld Pinguine - EHC Freiburg 6:4 (1:1, 4:2, 1:1)

Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Starbulls Rosenheim - Ravensburg Towerstars 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Blue Devils Weiden - Eisbären Regensburg 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)

