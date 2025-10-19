DEL2 Kompakt am Sonntag

Kassel bleibt Tabellenführer - Landshut gewinnt Topspiel in Düsseldorf

19.10.2025, 21:13 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der Tabellenletzte Bietigheim Steelers sendet ein Lebenszeichen und feiert ein Sechs-Punkte-Wochenende.

Eispiraten Crimmitschau - Bietigheim Steelers 4:6 (1:2, 2:4, 1:0)

Aufsteiger Bietigheim machte mit dem

6:4-Auswärtssieg in Crimmitschau ein perfektes Wochenende perfekt und holte die vollen sechs Punkte. Grundstein des Erfolgs waren drei Tore im Mittelabschnitt innerhalb von 4:19 Minuten. Während bei den Steelers Doppeltorschütze Alexander Preibisch herausstach, war bei den Eispiraten Corey Mackin mit einem Tor und drei Vorlagen an allen vier Treffern seines Teams beteiligt.

Düsseldorfer EG - EV Landshut 2:3 n.V. (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Landshut hat das Spitzenspiel in Düsseldorf knapp gewonnen. Beim 3:2-Erfolg nach Overtime avancierte Tor Immo zum Matchwinner - nach 2:12 Minuten in der Verlängerung entschied der Schwede mit seinem zweiten Treffer des Abends die Partie. Zuvor lag Landshut bereits 2:0 in Front, bevor Düsseldorf durch Yushiro Hirano und Erik Bradford zum 2:2 ausglichen und das Spiel in die Overtime schickten.

ESV Kaufbeuren - Kassel Huskies 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

Kassel bleibt nach dem zehnten Spieltag weiter Tabellenführer der DEL2. Beim Auswärtserfolg in Kaufbeuren lag man zwar nach dem ersten Abschnitt 0:1 hinten. Doch mit vier unbeantworteten Treffern drehten die Nordhessen die Partie in eine 4:1-Führung und am Ende stand mit dem 5:2-Erfolg der achte Saisonsieg zu Buche.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 19.10.2025 in der Übersicht:

Krefeld Pinguine - EHC Freiburg 6:4 (1:1, 4:2, 1:1)

Lausitzer Füchse - EC Bad Nauheim 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Starbulls Rosenheim - Ravensburg Towerstars 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Blue Devils Weiden - Eisbären Regensburg 6:3 (0:0, 2:1, 4:2)