Lesedauer: ca. 2 Minuten

Nur noch zwei von 14! Die einzigen beiden Teams, die bisher keine Niederlage einstecken mussten, sind die Ravensburg Towerstars und der EV Landshut. Allerdings schafften es beide Teams am Freitag nicht, ihre Partie nach regulärer Spielzeit für sich zu entscheiden. Damit gibt es kein Team mit voller Punktausbeute. Am vierten Spieltag wollen sowohl die Ravensburg Towerstars als auch der EV Landshut ihre Siegesserie weiter ausbauen. Auch die anderen Teams werden alles daran setzen am besten drei Punkte zu holen.

Ein Überblick über die anstehenden Partien:

Ravensburg Towerstars – Eispiraten Crimmitschau (So. 17:00 Uhr)

Nach einem verlängerten Arbeitstag für die Towerstars am Freitag im Breisgau, bei dem die Partie erst im Penaltyschießen entschieden wurde, gilt es den freien Samstag so gut wie möglich zu nutzen, um seine Kräfte zu regenerieren. Ebenfalls zwei Punkte ergatterten die Eispiraten beim Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen. Hier sorgte ein Treffer zwei Sekunden vor Ablauf der Overtime für die Entscheidung. Um den Anschluss an die Top 3 der derzeitigen Tabelle zu halten, sollte aus Sicht des Tabellenvierten möglichst gepunktet werden gegen den Tabellenführer aus Ravensburg.

Bietigheim Steelers – EHC Freiburg (So. 17:00 Uhr)

Während Freiburg bei der Partie gegen die Towerstars in der Overtime den Kürzeren ziehen musste, sicherten sich die Bietigheim Steelers den Extrapunkt bei ihrer Auswärtsaufgabe in Bad Tölz. Bietigheim steht ebenfalls in der Spitzengruppe der frisch eröffneten DEL2-Saison. Im Gegensatz zu Landshut und Ravensburg, die ebenfalls 8 Punkte besitzen, bestritten die Steelers aber schon vier Partien. Am Sonntag gegen die Gäste aus Freiburg wollen die Steelers an ihre letzten Erfolge anknüpfen und das dritte Spiel in Folge gewinnen. Die Freiburger Wölfe hingegen wollen ihre erste Partie nach dem Auftakterfolg gegen die Heilbronner Falken gewinnen und die letzten beiden Niederlagen vergessen machen.

Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt (So. 17:00 Uhr)

Eislöwen gegen Löwen heißt es am Sonntag um 17 Uhr in der EnergieVerbundArena in Dresden. Fast gleicher Name und genau gleiche Punktausbeute: Beide Teams haben bisher drei Punkte aus drei Spielen geholt. Die Dresdner haben allerdings schon eine Partie mehr bestritten als die Frankfurter. Um wieder an die oberen Tabellenränge anknüpfen zu können, gilt es für beide Teams die Overtime vom Freitag abzuhaken und am besten mit drei Punkten für einen geglückten Abschluss des Wochenendes zu sorgen.

EV Landshut – Lausitzer Füchse (So. 17:00 Uhr)

Der EVL schwimmt geradezu auf der Euphoriewelle. Da stellt sich die Frage welchen Vorsprung die Lausitzer Füchse an diesem Sonntag herausspielen müssen, damit die „Comebacker“ von der Isar nicht zurückschlagen können. Wie die vergangenen Spieltage zeigten: Selbst ein Drei-Tore-Vorsprung reichte bisher nicht, um einen Drei-Punkte-Gewinn gegen den EVL zu ergattern.

Kassel Huskies – EC Bad Nauheim (So. 17:00 Uhr)

Kassel, welches sich als einziges Team nicht mindestens einen Punkt am Freitag holen konnte, will gegen den EC Bad Nauheim wieder punkten. Allerdings sind die Gäste aus Bad Nauheim ausgeruht, nachdem die Partie gegen die Bayreuth Tigers aufgrund von Corona-Fällen im Team der Tigers verschoben wurde. So wird sich also zeigen, ob Spielrhythmus oder Erholung der ausschlaggebende Faktor am Sonntag sein wird.

Heilbronner Falken – ESV Kaufbeuren abgesagt

Diese Partie wurde coronabedingt abgesagt.