Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe haben für die kommende DEL2-Saison Pascal Aquin unter Vertrag genommen. Der Kanadier wird erstmals in Europa spielen.

Der 23-jährigen Mittelstürmer betritt Neuland, hat er doch bislang noch nie in Europa gespielt, stößt aber mit besten Referenzen zu den Selber Wölfen. Zuletzt war Pascal Aquin für die Jacksonville Icemen in der ECHL aktiv, hat jedoch darüber hinaus schon 17 AHL-Spiele vorzuweisen. Der Linksschütze soll das Wolfsrudel neben seinen spielerischen Qualitäten mit seiner Energie und positiven Einstellung bereichern.

„Ich habe mich bei einigen Trainern, die ich noch aus meiner Zeit als Spieler in Nordamerika kenne, über Pascal informiert. Er wurde mir wärmstens empfohlen“, weiß Wölfe-Headcoach Herbert Hohenberger zu berichten. „Pascal wird von erfahrenen Trainern in den höchsten Tönen gelobt. Ich will da mal nur ein paar Aussagen aufzählen: Einer meiner Lieblingsspieler – ein Führungsspieler und großartiger Mannschaftskamerad - leicht zu führen – stabil - gute Geschwindigkeit und Beschleunigung – hat jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen – nimmt im Team jede Rolle ein, die von ihm verlangt wird“, so Hohenberger weiter. „Uns ist vollkommen klar, dass Europa für Pascal absolutes Neuland ist und er aufgrund seines Alters noch nicht viel Erfahrung mitbringt. Doch wir sind absolut überzeugt, dass er den Sprung schaffen und viele Eigenschaften mitbringen wird, die für uns als Aufsteiger wichtig sind. Pascal ist jung und hungrig. Er will etwas erreichen, noch besser werden und so hochklassig wie nur irgend möglich spielen. Zudem bringt Pascal eine gewisse Körpergröße und viel positive Energie mit aufs Eis. Das wird unserer Mannschaft guttun. Er war mein Favorit für unsere dritte Kontingentstelle und ich bin froh, dass es geklappt hat. In unseren bisherigen Gesprächen habe ich Pascal als netten, zuvorkommenden Menschen wahrgenommen, der voll Motivation strotzend zu uns stoßen wird“, freut sich der Selber Trainer auf seinen Neuzugang.