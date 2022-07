Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den 22. März 2021 dürfte wohl nur bei den wenigsten Menschen als ein besonders emotionaler Tag in Erinnerung geblieben sein. Ganz anders sieht es da wohl bei den Fans der Tigers aus...

Rückblick: Bayreuth gastiert im nahen Crimmitschau, das Spiel findet unter Corona-Bedingungen ohne Zuschauer statt. Zur Spielmitte führen die Gastgeber knapp, als ein erneuter Angriff in Richtung Tigers-Tor rollt. Es wird unübersichtlich und es fällt ein Tor... Also zumindest statistisch – denn die Scheibe geht klar über das Tor, eine Schlägerspitze im Tornetz wird fälschlicherweise als Puck identifiziert. Schütze dieses „Phantom-Tores“ war Travis Ewanyk: „Natürlich wird man diese Szene nie vergessen, aber wir blicken nach vorne – so schnell wird uns sowas wohl nicht mehr ereilen“, blickt Tigers-Geschäftsführer Matthias Wendel mit einem Schmunzeln zurück.

Eben jener Travis Ewanyk wird für die kommenden beiden Spielzeiten das Trikot der Tigers tragen. In St. Albert vor den Toren Edmontons geboren ging es über die dortigen Nachwuchsteams zu den Edmonton Oil Kings in die WHL, mit denen er 2012 den Titel holen konnte. 2011 wurde er von den Edmonton Oilers in der dritten Runde des NHL-Drafts ausgewählt. Von 2013 bis 2018 ging der Mittelstürmer in der AHL und ECHL aufs Eis, bevor es für zwei Jahre nach Krefeld in die DEL ging. Nach einer Saison in Crimmitschau und zuletzt einer Spielzeit in Iserlohn folgt nun also der Wechsel an den Roten Main.

„Travis ist ein großer, robuster Stürmer, der mit seiner Spielweise für jeden Gegner unangenehm ist. Er geht hart zum Tor und scheut keinen Zweikampf“, beschreibt Co-Trainer Marc Vorderbrüggen den jüngsten Neuzugang der Tigers: „Seine Erfahrung in der DEL und der DEL2 wird unserem Team definitiv weiterhelfen. Es ist toll, dass ein Kaliber wie er sich für uns und den neuen Weg in Bayreuth entschieden hat.“