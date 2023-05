Lesedauer: ca. 2 Minuten

Wenige Tage nach dem Gewinn des Playoff-Finales 2022/23 der Eishockey-Oberliga und dem damit einhergehenden Aufstieg in die DEL 2 vermelden die Starbulls Rosenheim einen ersten Statusbericht für den Kader der kommenden Saison 2023/2024. Elf Spieler aus der Meistermannschaft bleiben den Grün-Weißen erhalten. Dagegen verlassen die beiden Verteidiger Aaron Reinig und Stefan Tölzer die Starbulls und wechseln zu einem künftigen Liga-Konkurrenten.

Die Kader-Planungen für die anstehende Saison in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Spielklasse laufen bei den Starbulls Rosenheim auf Hochtouren. Bereits am Montag, drei Tage nachdem feststehenden Aufstieg, fand ein sechsstündiges Meeting der sportlichen Führung um die beiden Trainer Jari Pasanen und Jamie Bartmann statt. Insbesondere die in der DEL 2 geltende U24-Regelung stellt die Verantwortlichen vor große Herausforderungen.

„Mit dem Ziel des Aufstiegs und vor dem Hintergrund des Wettbewerbs hatten wir innerhalb der Oberliga keine große Möglichkeit, Nachwuchsspieler mit viel Eiszeit heranzuführen. Umso mehr begrüßen wir als Nachwuchsstandort die Regelung von maximal 15 Ü24-Spielern, was uns einerseits vor Herausforderungen stellt und andererseits einen gewissen Umbruch im Kader notwendig macht.“, sagt Starbulls-Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Viele Spieler mit Zweijahresverträgen

Für die Planung der anstehenden Spielzeit 2023/24 sind bereits elf Plätze im Rosenheimer Profi-Kader fix. Viele Spieler wurden von den Starbulls-Verantwortlichen vor der abgelaufenen Saison mit Zweijahresverträgen ausgestattet, um sie an die Mangfall zu lotsen. Dabei bestätigt Bucheli: „Dies waren bewusste Entscheidungen, da und klar war, dass wir uns mit diesen Spielern auch in der DEL 2 keine Sorgen machen müssen. Alle dieser elf Akteure haben bereits in der DEL 2 oder in sogar in der DEL gespielt.“

Bei acht der elf Spielern mit Vertrag handelt es sich um Stürmer: Norman Hauner, Manuel Strodel, Stefan Reiter, Lukas Laub, Manuel Edfelder, Tyler McNeely sowie Kapitän Dominik Daxlberger

Einen gültigen Vertrag hat zudem der langzeitverletzte Stürmer Brad Snetsinger. Hierzu ergänzt Bucheli: „Wir hatten Brad zwei Wochen, bevor er seine Verletzung erlitt, mit einem neuen Zweijahresvertrag ausgestattet. Mit seiner Verletzung und nachdem er auch sein Comeback noch nicht feiern konnte, steht Brad in der sportlichen Planung in Klammern. Wir hoffen für ihn natürlich nur das Beste.“

Bei drei weiteren auch für die kommende Saison bei den Starbulls unter Vertrag stehenden Spielern handelt es sich nominell um Verteidiger: Maximilian Vollmayer, Marius Möchel und Dominik Kolb. Mit Dominik Kolb wurde angesichts seiner überaus positiven Entwicklung und seiner Einsatz-Flexibilität bereits unter der Saison verlängert.

Zur weiteren Kaderplanung äußert sich Bucheli wie folgt: „Aktuell befinden wir uns mit allen weiteren Spielern in finalen Gesprächen. Sobald diese abgeschlossen sind, werden wir entsprechende Neuigkeiten zur Kaderentwicklung bekannt geben.

Tölzer und Reinig verlassen Rosenheim

Fest steht allerdings, dass zwei Verteidiger nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen werden. Steffen Tölzer und Aaron Reinig verlassen die Starbulls Rosenheim in Richtung Bayreuth. „Beide Spieler haben uns frühzeitig über ihren geplanten Wechsel informiert. Dies unterstreicht einmal mehr ihren Charakter. So wie sich Steffen und Aaron für das erreichte Ziel Aufstieg reingehängt haben – Hut ab! Beiden wünschen wir für die Zukunft privat und sportlich alles Gute. Wir werden uns definitiv wieder sehen.“ so Bucheli abschließend.