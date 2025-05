Lesedauer: ca. 1 Minute

Der EC Bad Nauheim hat seinen dritten Neuzugang verpflichtet: Justin Volek wird in der Saison 2025/26 das Team von Peter Russell verstärken. Der 23 Jahre alte Stürmer kommt von den Augsburger Panthern in den Kurpark.

„Ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Peter Russell hat mir eine gute sportliche Perspektive aufgezeigt, das hat mich überzeugt“, sagt Volek, der kürzlich auf Stippvisite in seiner neuen sportlichen Heimat war: „Am meisten freue ich mich auf die lautstarken Fans und ein familiäres, aber professionelles Umfeld.“

Peter Russell lotst mit Volek einen weiteren Crack nach Bad Nauheim, den er schon trainiert hat und daher bestens kennt. In der Saison 2022/23 kreuzten sich die Wege des Schotten und des gebürtigen Ravensburgers. Russell stand an der Bande in Augsburg, Volek stürmte für die Panther. Und das sagt der Coach über Volek: „Justin ist ein wirklich guter Zwei-Wege-Spieler. Er hat Biss, ist lernfähig und arbeitet hart. Ich bin froh, dass wir ihn von einem Wechsel nach Bad Nauheim überzeugen konnten.“

Nach Raphael Jakovlev (Kölner Junghaie) und Simon Gnyp (Starbulls Rosenheim) ist Justin Volek der dritte Neuzugang der Rot-Weißen. Volek absolvierte in den letzten drei Jahren insgesamt stattliche 120 Pflichtspiele für die Augsburger Panther. Das ColonelKnight-Stadion kennt der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler aus den Jahren 2019 bis 2021, als er für die Ravensburg Towerstars stürmte.



