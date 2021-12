Lesedauer: ca. 1 Minute

​Angreifer Julian Lautenschlager wird auch in den kommenden zwei Spielzeiten für die Heilbronner Falken auf Torejagd gehen. Der 25-jährige Linksschütze spielt bislang eine starke DEL2-Saison und verlängerte nun frühzeitig seinen Vertrag bei den Unterländern.

Der gebürtige Regensburger wechselte vor der aktuellen Spielzeit von den Iserlohn Roosters aus der DEL nach Heilbronn und zeigte von Beginn an seine Scorer-Qualitäten. Mit insgesamt 30 Scorerpunkten belegt er in der teaminternen Wertung einen hervorragenden dritten Platz und trug zu Beginn der Saison mehrmals den Goldhelm des Topscorers. Nicht umsonst gewann er die Wahl zum DEL2-Spieler des Monats Oktober, die vom Fachmagazin Eishockey News jeden Monat durchgeführt wird. Mit 20 Vorlagen ist Lautenschlager derzeit unter den Top 10 aller DEL2-Spieler zu finden und ist immer ein Aktivposten im Angriffsspiel der Heilbronner Falken.

Trainer Jason Morgan: „Julian Lautenschlager ist ein talentierter junger Spieler mit enormem Potenzial. Er spielt in allen Situationen für uns, hat eine hohe Geschwindigkeit, nimmt eine große Rolle ein und bekommt viel Eiszeit. Er kann alle Stürmerpositionen spielen und zeichnet sich sowohl in Über- als auch Unterzahl aus. Durch die Abwesenheit von Kapitän Christopher Fischer ist er zu einer Führungspersönlichkeit herangewachsen und wird einen großen Anteil am Erfolg unseres Teams haben.“