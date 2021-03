Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tölzer Eissport GmbH hat einen neuen Mann an der Spitze: Jürgen Rumrich ist neuer Löwen-Geschäftsführer. Er hat die Nachfolge von Christian Donbeck angetreten.

Der 52-jährige ist gebürtiger Miesbacher, kennt die Region also bereits. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Der Verein hat sich in den letzten Jahren in der DEL2 etabliert und ist ein absoluter Traditionsverein. Ich möchte mithelfen, den Club weiter voranzubringen“, so Rumrich selbst. Zuletzt war der langjährige aktive DEL- und Nationalspieler über fünf Jahre sportlicher Leiter in der höchsten deutschen Eishockeyliga, bei den Schwenninger Wild Wings. Auch als Trainer und reiner Geschäftsführer hat Rumrich bereits einige Erfahrungen gesammelt.

„In den kommenden Tagen werde ich mir zunächst einen genaueren Überblick verschaffen. Der Fokus liegt neben dem sportlichen, natürlich auch auf der wirtschaftlichen Seite, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein“, erklärt Rumrich selbst. Er übernimmt ab sofort die Geschicke im Löwenbüro.