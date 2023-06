Lesedauer: ca. 1 Minute

Abwehrspieler Joshua Geuß wird in der neuen Saison nicht mehr das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen. Der 20-Jährige wird sich einem Club in der Oberliga anschließen.

Insgesamt 19 Spiele absolvierte der Verteidiger für die Eislöwen, davon drei Partien in den Playoffs in der Saison 21/22. Für den Kooperationspartner Erfurt kam Geuß in den vergangenen beiden Spielzeiten in 48 Spielen zum Einsatz, in denen er ein Tor erzielte und zwölf Treffer vorbereitete.



Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Für Joshua war es keine einfache Situation. Letztlich hat er den Sprung in das DEL2 Team nicht ganz geschafft und kam häufig in Erfurt zum Einsatz. Bei seinem neuen Club wird er viel Eiszeit erhalten, was in seinem Alter sehr wichtig ist. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.“ Geuß war im Dezember 2021 nach Dresden gewechselt.