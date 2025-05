Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Starbulls Rosenheim setzen ihre Kaderplanung für die Saison 2025/26 fort und präsentieren mit Jordan Taupert einen weiteren Neuzugang. Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wechselt von den Lausitzer Füchsen an die Mangfall und wird künftig das grün-weiße Trikot tragen.

Jordan Taupert war in der vergangenen Saison in Weißwasser unter Vertrag und dort ein wichtiger Bestandteil der Füchse-Offensive. Der Rechtsschütze zeichnet sich durch seine Schnelligkeit, Spielintelligenz und seinen ausgeprägten Offensivdrang aus, Eigenschaften, die er bereits in der nordamerikanischen Juniorenliga AJHL unter Beweis stellte, wo er mit 189 Punkten in 174 Spielen einen Franchise-Rekord bei den Drumheller Dragons aufstellte. ​

Cheftrainer Jari Pasanen zur Verpflichtung: „Jordan bringt viel Energie und Kreativität in unser Spiel. Seine Erfahrungen aus der DEL2 und seine beeindruckende Entwicklung in Nordamerika machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung für unsere Offensive. Wir freuen uns, ihn in Rosenheim begrüßen zu dürfen.“



