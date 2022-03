Lesedauer: ca. 1 Minute

Während Johannes Krauß in Kaufbeuren bleibt, wechselt sein größerer Bruder in die DEL zum ERC Ingolstadt.

Mit Philipp Krauss verlässt den ESV Kaufbeuren ein Eigengewächs nach zwei starken Jahren in der DEL2 bei seinem Heimatverein in die DEL. Der 21 Jahre alte Stürmer kam in den letzten beiden Spielzeiten bei den Jokern auf 108 Pflichtspiele und erzielte dabei 56 Scorerpunkte. Dazu holte sich der gebürtige Kaufbeurer in den Saison 2020/2021 den Titel des „Rookie des Jahres“ in der DEL2.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zum Wechsel von Philipp Krauß in die DEL. „Philipp Krauß hatte bei uns noch einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2022/2023. Nach dem wir ihm bei der Vertragsunterzeichnung zu gesichert hatten, bei einem Angebot aus der DEL einem Wechsel nicht im Wege zu stehen, haben wir ihm als die Anfrage aus Ingolstadt kam, dementsprechend auch die Freigabe für einen Transfer in die DEL erteilt. Wir sehen seinen Wechsel natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Auf der einen Seite wäre es schön und gut für den ESVK gewesen, wenn Philipp Krauß noch eine weitere Spielzeit hier bei uns in Kaufbeuren geblieben wäre, auf der anderen macht es uns natürlich auch sehr stolz, wenn es jetzt wieder ein Eigengewächs in die höchste deutsche Liga geschafft hat.“

Neben dem Abgang von Philipp Krauß gibt es auch noch sehr gute Nachrichten mit dem Namen Krauß. Sein zwei Jahre jüngere Bruder Johannes hat beim ESV Kaufbeuren derweil einen Fördervertrag unterschreiben. Der 19 Jahre alte Stürmer kam in der laufenden Spielzeit bereits 28-mal für die Joker in der DEL2 im Einsatz und kam dabei auf acht Scorerpunkte. Dazu war Johannes Krauß auch ein absoluter Leistungsträger in der DNL Mannschaft von Daniel Jun.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Vertragsverlängerung mit Johannes Krauß: „Johannes Krauß ist genauso talentiert wie sein Bruder Philipp und hat ebenfalls das Zeug dazu es im Profi Eishockey zu schaffen. Dies hat er in den ersten Spielen die bei uns in der DEL2 schon absolviert hat auch gezeigt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er weiter hier in Kaufbeuren seinen Weg gehen will.“