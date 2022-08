Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vorzeitige Vertragsverlängerung: Joel Keussen bleibt über die anstehende Saison hinweg bei den Kassel Huskies und hat seinen Vertrag frühzeitig bis 2024 verlängert.

Der 31-jährige Verteidiger schnürt seit Sommer 2020 seine Schlittschuhe für die Huskies. In 102 Partien für die Nordhessen erzielte Keussen 30 Tore und legte 50 weitere auf. Der Rechtsschütze zählte in den vergangenen Jahren definitiv zu den besten Verteidigern der DEL2. Dazu verfügt der gebürtige Duisburger auch an Erfahrung aus 57 Spielen in der DEL.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Joel frühzeitig um ein weiteres Jahr zu verlängern, war für uns ein wichtiger Schritt auf unserem zukünftigen Weg, der in der Vergangenheit nicht selbstverständlich war. Er hat es sich allerdings mehr als verdient. Joel ist mit seiner Erfahrung ein maßgeblicher Eckpfeiler unseres Teams und wird in den nächsten beiden Jahren noch sehr wichtig für uns sein.“

Joel Keussen: „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert zu haben. Ich fühle mich sehr wohl in Kassel und bei den Huskies und freue mich auf die kommenden Jahre. Zunächst haben wir in der aktuellen Saison aber ein großes Ziel, welches wir gemeinsam angehen werden.