Verteidiger spielte zuletzt für Kassel

Joel Keussen absolviert Tryout bei den Starbulls Rosenheim

22.08.2025, 19:21 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Starbulls Rosenheim dürfen mit Joel Keussen einen erfahrenen Verteidiger in ihrem Kader begrüßen – zunächst im Rahmen eines Tryouts. Der 34-jährige Duisburger wird ab sofort bis zum 13. Oktober das Trikot der Starbulls tragen und sich in dieser Zeit dem Trainerteam präsentieren.

Keussen bringt die Erfahrung aus mehr als 400 DEL2-Spielen mit, in denen er 279 Punkte erzielte. Zuletzt stand der 1,91 Meter große Rechtsschütze fünf Jahre lang für die Kassel Huskies auf dem Eis, wo er als offensivstarker Verteidiger und Führungsspieler geschätzt wurde. Zuvor war er unter anderem für die Löwen Frankfurt, den EC Bad Nauheim, die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen aktiv und absolvierte zudem 57 Partien in der Deutschen Eishockey-Liga für die Krefeld Pinguine. Mit den Löwen Frankfurt feierte er 2017 die DEL2-Meisterschaft.