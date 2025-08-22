ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV
Anzeige
Verteidiger spielte zuletzt für Kassel

Joel Keussen absolviert Tryout bei den Starbulls Rosenheim

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Joel Keussen gehört zunächst bis zum 13. Oktober dem Kader der Starbulls an.
Joel Keussen gehört zunächst bis zum 13. Oktober dem Kader der Starbulls an. (Foto: Hans Jürgen Ziegler/Starbulls Rosenheim)

Die Starbulls Rosenheim dürfen mit Joel Keussen einen erfahrenen Verteidiger in ihrem Kader begrüßen – zunächst im Rahmen eines Tryouts. Der 34-jährige Duisburger wird ab sofort bis zum 13. Oktober das Trikot der Starbulls tragen und sich in dieser Zeit dem Trainerteam präsentieren.

Keussen bringt die Erfahrung aus mehr als 400 DEL2-Spielen mit, in denen er 279 Punkte erzielte. Zuletzt stand der 1,91 Meter große Rechtsschütze fünf Jahre lang für die Kassel Huskies auf dem Eis, wo er als offensivstarker Verteidiger und Führungsspieler geschätzt wurde. Zuvor war er unter anderem für die Löwen Frankfurt, den EC Bad Nauheim, die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen aktiv und absolvierte zudem 57 Partien in der Deutschen Eishockey-Liga für die Krefeld Pinguine. Mit den Löwen Frankfurt feierte er 2017 die DEL2-Meisterschaft.

DEL2
Sportdeutschland.TV ist jetzt Sporteurope.TV - keine Sorge, außer dem Namen ändert sich nichts!
Anzeige
Weitere Artikel
Gordon Schukies ist nun Schiedsrichterbeauftragter für die DEL2.
Gordon Schukies ist neuer Schiedsrichterbeauftragter für die 2. Liga
Ludwig Byström brachte die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Führung.
Fischtown Pinguins Bremerhaven gehen mit Sieg in die CHL
Der EVL ließ sich von den Fans nach dem Sieg im Spiel um Platz drei beim Dolomiten-Cup in Südtirol feiern.
EV Landshut überrascht beim Dolomiten-Cup – Ravensburg siegt bei Final-Neuauflage
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Gordon Schukies ist nun Schiedsrichterbeauftragter für die DEL2.
Gordon Schukies ist neuer Schiedsrichterbeauftragter für die 2. Liga
Frauen-Nationalmannschaft startet in neue Spielzeit
Ludwig Byström brachte die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Führung.
Fischtown Pinguins Bremerhaven gehen mit Sieg in die CHL
Mehr Artikel →