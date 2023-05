Lesedauer: ca. 1 Minute

Jesse Roach wird auch in der kommenden Saison für die Bayreuth Tigers aufs Eis gehen.

Vor Saisonfrist aus der Oberliga Nord nach Oberfranken gewechselt, entwickelte sich der 26-jährige Deutsch-Kanadier in Bayreuth zum „Allrounder“.

Roach genoss eine Eishockey-Ausbildung in Quesnel in British Columbia und agierte in seiner Heimat Kanada vornehmlich in der WHL sowie am College, bevor er zur Saison 2020/2021 den Sprung nach Europa wagte und für die Hammer Eisbären aufs Eis ging. 47 Scorerpunkte steuerte der rechtsschießende Außenstürmer in seinem ersten Jahr bei, bevor er die Liga und das Bundesland wechselte und in Bayreuth anheuerte.

In der kürzlich für die Bayreuth Tigers abgelaufenen Saison wurde Roach als Stürmer sowie zeitweise auch in der Verteidigung eingesetzt und erfüllte die ihm jeweils zugedachten Aufgaben ausgezeichnet. In insgesamt 61 absolvierten Partien trug er sich mit 26 Punkten auf dem Scoreboard ein, sodass man sich nach Ablauf der Spielzeit schnell über eine Vertragsverlängerung für die anstehende Saison einig werden konnte.

„Jesse hat starke Playdowns gespielt und war ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt. Wir sehen in ihm noch Entwicklungspotenzial, zudem war er auch sehr begehrt bei anderen DEL2-Teams“, begründet Manager Sport Rainer Schan die weitere Zusammenarbeit: „Wir waren daher sehr bemüht, dass er weiter in Bayreuth bleibt, und sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

Kurz vor seinem Flug in den Heimaturlaub hatten wir die Gelegenheit zu einem kurzen Interview mit Jesse.

Jesse, die vergangene Saison lief alles andere als optimal. Wie hast du diese erlebt?

Jesse Roach: Ich glaube, dass wir im vergangenen Jahr teilweise besser gespielt haben, als es die Ergebnisse aussagen. Am Ende der Saison haben wir dann in den entscheidenden Spielen auch endlich die passenden Ergebnisse erreicht.

Was sind die Gründe für deine Verlängerung in Bayreuth?

Jesse Roach: Ich hatte nach dem Ende der Saison ein gutes Gespräch mit Rainer Schan, Rich Chernomaz und den Verantwortlichen und freue mich auf das Team, das gerade in Bayreuth zusammengestellt wird.

Wie siehst du persönlich eine Entwicklung und deine Rolle bei den Tigers?

Jesse Roach: Ein großer Grund für meinen Verbleib ist, dass ich mein Spiel im Laufe der Saison merklich verbessern konnte und volles Vertrauen in den Staff habe, dass ich das fortführen kann. Ich freue mich auf die Arbeit im Sommer, um dann eine größere Rolle im Team einnehmen zu können.