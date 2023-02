Lesedauer: ca. 1 Minute

​Kurz vor Ablauf der Wechselperiode konnte der EHC Freiburg den US-Amerikaner J.C. Campagna in den Breisgau lotsen.

Der 29-jährige Joseph Campagna kommt mit mächtig Erfahrung aus Nordamerika nach Freiburg. In über 200 ECHL-Spielen kann der Stürmer 147 Scorerpunkte (89 Tore) aufweisen. In die laufende Saison startet der Stürmer mit den Tulsa Oilers (ECHL) bevor er den Sprung nach Europa zum HC 21 Presov in die höchste slowakische Liga wagte. Für den Erstligisten kommt der Angreifer in der noch laufenden Spielzeit auf 17 Einsätze, bei denen er 12 Scorerpunkte (sechs Tore) erzielte.



Zum Saisonendspurt und mit Blick auf die Endrunde wird der 1,93 Meter große Angreifer nun bis Saisonende den Kader der Wölfe weiter verstärken.

Sportdirektor Peter Salmik über den Stürmer: „Wir wollten uns gerade auf den Importstellen noch einmal absichern und haben mit Campagna einen Spieler gefunden, der uns guttun wird. Er verfügt über einen sehr guten Handgelenkschuss und strahlt immer Torgefahr aus. Mit seiner körperlichen Komponente wird er unseren Angriff gut ergänzen.“