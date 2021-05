Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Heilbronner Falken dürfen heute Jason Morgan als zukünftigen Head Coach der Unterländer vorstellen. Der gebürtige Kanadier steht somit in der kommenden DEL2-Saison gemeinsam mit Co.-Trainer Christoph Schubert an der Bande der Falken und wird das Trainergespann 2021/2022 bilden. Beide kennen sich aus ihrer Zeit in Nordamerika, wo sie sich bereits als Gegner einige Male auf dem Eis gegenüber standen.

Der 44-jährige Morgan war fast 20 Jahre als Eishockeyprofi aktiv und kann 44 Einsätze (2 Tore/5 Vorlagen) in der NHL und beachtliche 614 Spiele (335 Scorerpunkte) in der AHL vorweisen. Hinzu kamen Stationen in Skandinavien und Österreich, ehe der frühere Stürmer 2014 seine aktive Spielerkarriere beendete.

Seine Laufbahn als Trainer begann Morgan in der Saison 2015/2016 wo er beim DVTK Jegesmedvék in der ersten Liga in Ungarn als Head Coach eingesetzt wurde und gleich im ersten Jahr die Meisterschaft gewann. Nach einem Engagement in Polen kehrte er ein Jahr später wieder in die „Erste Liga“ nach Debreceni (Ungarn) zurück, ehe er 2018/2019 in Dänemark bei den Aalborg Pirates als Head Coach an der Bande stand. Die letzten beiden Spielzeiten stand Morgen wieder in der „Erste Liga“ unter Vertrag und trainierte das rumänische Team SC Csíkszereda, mit dem er in beiden Jahren erneut die Meisterschaft gewinnen konnte.

Jason Morgan: „Ich darf mich ganz herzlich bei allen Falken-Fans vorstellen und möchte auf diesem Weg sagen, wie sehr ich mich freue ein Teil der Heilbronner Familie zu sein. Ich kann meine Ankunft in Heilbronn kaum erwarten und brenne darauf, ein erfolgreiches Team für die kommende Saison zusammenzustellen. Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen und selbstverständlich ist es unser Ziel, ganz oben mitzuspielen. Persönlich möchte ich mich nochmals bei Stefan Rapp und der Organisation für die Möglichkeit bedanken, dass ich bei den Falken mein Können unter Beweis stellen darf. Meine Frau Jennifer und ich werden schon bald in Heilbronn eintreffen und wir freuen uns darauf, Heilbronn unser neues Zuhause nennen zu dürfen. Natürlich hoffe ich, dass ich in den kommenden Monaten auch unsere Fans persönlich kennenlernen kann.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Mit Jason Morgan konnten wir einen Trainer für Heilbronn gewinnen, welcher aufgrund seiner vorhandenen internationalen Erfahrung sowie Erfolge als Head Coach die Bande sicherlich bereichern wird. Die fehlende Erfahrung in Deutschland wird durch die enge Zusammenarbeit mit Christoph Schubert kompensiert, somit haben wir Hockey Skills im Bereich Sturm und Verteidigung auf internationalem Niveau an der Bande platziert. Durch seine positive Ausstrahlung und starke Kommunikationsfähigkeit wird er sicherlich die Atmosphäre und den gegenseitigen Respekt in der Kabine stark beeinflussen, dies hat einen hohen Stellenwert bei ihm. Ich freue mich auf eine kommende erfolgreiche Saison mit seiner Unterstützung.“