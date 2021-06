Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Jan Pavlu kann der ESV Kaufbeuren nach Simon Schütz einen weiteren neuen Verteidiger in seinem Kader begrüßen.

Der 26 Jahre alte italienische Nationalspieler, der auch mit einem deutschen Pass ausgestattet ist, lief in den letzten drei Spielzeiten für den Ligarivalen Heilbronner Falken auf. Zuvor feierte der Linksschütze bei einer insgesamt dreijährigen Station in Bayreuth mit den Tigers den Aufstieg aus der Oberliga in die DEL2 und absolvierte anschließend noch zwei Spielzeiten für die Wagnerstädter in der DEL2. Insgesamt kann der Südtiroler im Profibereich neben 55 Spielen in der Oberliga Süd auch auf die Erfahrung von 252 Pflichtspielen in der DEL2 und 56 Spielen für die italienische Nationalmannschaft zurückgreifen. Dabei trug Jan Pavlu, wie auch Joker Stürmer Joey Lewis (Großbritannien), das Trikot seiner Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei. Ausgebildet wurde der gebürtige Bozener unter anderem bei den Jungadlern Mannheim und der RB Akademie in Salzburg.

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum Transfer von Jan Pavlu: „Mit Jan Pavlu bekommen wir einen ligaerfahrenen Verteidiger in unseren Kader. Er ist ein sehr guter Schlittschuhläufer, kann einen guten Pass spielen und hat seine Stärken durchaus in der eigenen Zone. Dazu verfügt er sogar über reichlich internationale Erfahrung mit der italienischen Nationalmannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Teil unserer Mannschaft sein wird.“