​Mit dem 19-jährigen Außenstürmer Jan-Luca Schumacher kommt ein aktueller Junioren-Nationalspieler in den Tigerkäfig.

In Essen geboren, erhielt Schumacher seine Eishockey-Ausbildung zunächst in Krefeld, bevor 2017 der Schritt in die Kaderschmiede der Jungadler Mannheim folgte, wo er in drei Spielzeiten zwei Mal mit seinen Jungs die DNL-Meisterschaft gewinnen konnte. Ebenfalls zwei Mal in Folge erzielte Schumacher die meisten Punkte in seinem Team. Im vergangenen Jahr, in welchem er auch erste Einsätze in der DEL2 bei den Heilbronner Falken erhielt, war Schumacher Topscorer der DNL.

„Jan ist ein cleverer und smarter Spieler, der seinen Kopf einsetzt. Wir freuen uns, mit ihm einem weiteren jungen Talent die Chance geben zu können, sich Eiszeit erarbeiten zu können und sich in der Liga zu beweisen“, beschreibt Coach Petri Kujala den Neuzugang, der in Bayreuth einen Fördervertrag bis 2021/2022 unterschrieben hat.

In der aktuellen Spielzeit stand Schumacher in Heilbronn unter Vertrag und absolvierte, bevor er zur U20-Weltmeisterschaft in Kanada aufbrach, sechs Partien, in denen ihm zwei Punkte gelangen.

Bei der angesprochenen WM schafften es die deutsche Mannschaft bis ins Viertelfinale, wo man knapp mit 1:2 dem russischen Nationalteam unterlag. „Die WM war ein tolles Erlebnis und wir haben unser gesetztes Ziel erreicht. Obwohl wir durch einige Corona-Fälle zum Anfang gehandicapt waren, hat alles einen riesen Spaß gemacht. Ab sofort liegt mein Focus aber auf Bayreuth und die Spiele in der DEL2. Ich möchte mir so viel Eiszeit wie möglich erspielen und natürlich dem Team und den Jungs hier helfen erfolgreich zu sein“, erklärt der junge Stürmer bei seinen ersten Trainingseinheiten im Bayreuther Tigerkäfig.