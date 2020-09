Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 30-jährigen kanadischen Mittelstürmer Jamie Arniel wird das bereits vorhandene amerikanisch-englisch-kanadische Trio der Roten Teufel Bad Nauheim nun zum Quartett.

Ausgebildet in der nordamerikanischen Ontario Hockey League spielte der aus Kingston, Ontario, stammende Rechtschütze bis 2012 im Farmteam der Boston Bruins in der AHL, zudem lief er ein einziges Mal für die „Braunbären“ in der NHL auf.

Für die Saison 2012/13 erstmals in Europa verpflichtet, streifte er das Trikot der Eisbären Berlin über. Nach 63 Begegnungen, in denen er 22 Scorerpunkte erzielte, durfte er mit seinem Team aus der Bundeshauptstadt den DEL-Meisterpokal in die Höhe stemmen. Auf die Zeit bei den Eisbären folgte ein sehr kurzer Abstecher in die finnische Liiga, bis er für eine längere Zeit seine Heimat in der länderübergreifenden, österreichische Top-Liga EBEL (zukünftig: ICE Hockey League) fand.

Insgesamt fünf Saisons spielte der Center für den Dornbirner EC, bei dem er zeitweilig das „C“ des Kapitäns trug und konstant zu den besten Scorern zählte. Die nächsten Stationen waren 2018/19 dann erst die Vienna Capitals (EBEL), anschließend für sieben Partien die Augsburger Panther (DEL) und in der letzten Saison die HCB Südtirol Foxes, welche den Angreifer wieder in die erste österreichische Liga zurückholten.