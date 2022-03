Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 32-jährigen Jakub Ferenc können die Wölfe kurz vor dem Ende der Wechselfrist einen weiteren Kontingentspieler präsentieren. Der Verteidiger kommt mit viel Erfahrung aus der höchsten tschechischen Liga zum EHC Freiburg.

Bei seinem Heimatverein HC Zubr Přerov sammelte er 2009 erste Erfahrung im Seniorenhockey und avancierte in den folgenden Jahren zu einer wichtigen Stütze in der Verteidigung. Es folgte der Wechsel in die zweithöchste finnische Liga und in der darauffolgenden Saison nach Polen zu GSK Tychy, mit welchen er den Gewinn der Meisterschaft feiern konnte. Zurück bei seinem Heimatverein weckte der zwei Meter große Defensivspezialist das Interesse von Berani Zlin in der ersten tschechischen Liga, für welche er die letzten fünf Spielzeiten aktiv war.



Peter Salmik, Sportlicher Leiter der Wölfe: „Wir wollten für die entscheidende Phase einen Spieler mit körperlicher Präsenz holen. Mit Jakub haben wir nun einen Verteidiger mit echten Führungsqualitäten für unseren Kader dazugewonnen. Mit einem weiteren Importspieler eröffnen sich für uns zudem andere Möglichkeiten und wir können in der weiterhin spielintensiven Zeit mögliche Ausfälle besser kompensieren.“

Cheftrainer Robert Hoffmann ergänzt: „Durch Jakub bekommt unser Rudel noch einmal deutlich mehr an Physis, was uns in den letzten Wochen etwas gefehlt hat. Er ist ein erfahrener Verteidiger und verfügt zudem noch über einen super Schuss. Ich bin davon überzeugt, dass er unsere Mannschaft noch weiter voranbringen wird.“