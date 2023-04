Lesedauer: ca. 1 Minute

​Von den Wölfen aus Freiburg wechselt der 27-jährige Stürmer Jackson Cressey zu den Bietigheim Steelers. Der in West Vancouver geborene Kanadier besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit und fällt somit nicht unter das Ausländerkontingent. In der vergangenen Saison kam der Rechtsschütze bei den Breisgauern in 55 Spielen auf 17 Tore und neun Assists.

Cressey gewann mit der Princeton Universität, für die er insgesamt vier Jahre spielte, 2018 die NCAA Meisterschaft. Nach seiner Zeit am Collage wagte er den Sprung nach Europa und schloss sich dem schwedischen Zweitligisten Tyringe SoSS an, für den er in 19 Spielen 18 Punkte sammelte. Im Anschluss ging es zurück nach Nordamerika, genauer gesagt zu den Reading Royals in die ECHL. 29 Scorerpunkte sammelte er in 67 Spielen, ehe es nach Freiburg ging.



Sportlicher Leiter Daniel Naud: „Wie Jack Doremus hat Jackson sein erstes Jahr in Deutschland gespielt und konnte dabei sehr überzeugen. Er ist ein sehr kluger Spieler, der auch besonders stark in Unterzahl agiert. Jackson kann gegen die besten Spieler des Gegners spielen und dabei trotzdem produktiv sein. In Princeton in der NCAA war er Assistenzkapitän, er hat somit auch Leadereigenschaften.“