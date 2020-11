Lesedauer: ca. 1 Minute

Als erste deutsche Profi-Eishockeyliga startet die DEL2 am 06. November ihren regulären Spielbetrieb. Ganz so regulär wird es jedoch nicht sein, denn vorerst müssen die Vereine auf die Unterstützung ihrer Fans in den Hallen verzichten. In unserer nächsten Ausgabe unseres Hockeyweb-Livestreams dürfen wir YouTuber und DEL2-Kommentator Alexander Blattmann, auch bekannt als „BloodyLP“, begrüßen.

Blattmann ist einer der erfolgreichsten Gaming-Streamer in Deutschland, wenn es um die Eishockey-Franchiseserie „NHL“ von EA Sports geht. Zudem kommentiert der 32-Jährige regelmäßig Spiele des EHC Freiburgs in der DEL2. Mit 'Bloody' wollen wir wenige Minuten vor dem Saisonstart einen Ausblick auf die neue Spielzeit wagen. Wer von den Vereinen war am aktivsten auf dem Transfermarkt? Wer war jedoch am erfolgreichsten bei der Verpflichtung neuer Spieler und welche Bedeutung werden die zahlreichen Leihgeschäfte von DEL-Spielern in den kommenden Partien haben? Ebenso beleuchten wir den Faktor Fans, welche erstmal nur von Zuhause aus mit fiebern dürfen und welchen Einfluss dies auf die Mannschaften haben kann. Los geht es am 06.11.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb Instagram-Account.

Alle vergangen Episoden, mit Gästen wie Moritz Seider, René Rudorisch und den NHL-Stars Philipp Gruber und Dominik Kahun sind auf YouTube oder Spotify zu finden.