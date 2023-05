Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die vakante Position des Stammtorhüters der Ravensburg Towerstars zur Saison 2023/24 ist besetzt. Von den Eispiraten Crimmitschau wechselt der 28-jährige Ilya Sharipov nach Ravensburg.

Ilya Sharipov ist in der deutschen Eishockeyszene seit Jahren bestens bekannt. Der im russischen Kasan geborene Keeper durchlief zunächst die Nachwuchsstationen beim EHC Freiburg, ehe es ihn für die weitere Entwicklung in die Talentschmiede der Eisbären Berlin zog. Nach vier Jahren in der DNL erfolgte der Wechsel zur Red Bull Akademie nach Salzburg, in selber Saison wurde er auch für die U20-Nationalmannschaft in den Kader zur Weltmeisterschaft berufen.



Den Einstieg in den Seniorenbereich machte der 1,81 Meter große Linksfänger über den DEL-Club EHC München, der ihn zum SC Riessersee in die DEL2 beorderte und Spielpraxis sammeln ließ. Weitere DEL-Vertragsstationen waren danach die Schwenninger Wild Wings sowie die Nürnberg Ice Tigers, wo er ebenfalls mit Förderlizenzen in der DEL2 zum Einsatz kam. Sich definitiv in der deutschen Torhüterszene etablieren konnte sich Iljya Sharipov über die Bietigheim Steelers, bei denen er von 2017 bis 2019 zwischen den Pfosten stand und gleich im ersten Jahr den DEL2 Meistertitel feierte. Neben den 21 DEL-Einsätzen bringt die neue Nummer 1 im Ravensburger Tor die Erfahrung von 164 Spielen in der DEL2 mit.

In der vergangenen Saison stand Iljya Sharipov bei den Eispiraten Crimmitschau unter Vertrag, wo er die meisten Schüsse aller DEL2 Goalies abwehren musste und dennoch mit einer Save-Quote von 91,77 Prozent zu den besten Stammtorhütern der DEL2 zählte. Auch in den Playdowns war er mit zwei Shoutouts, einem Gegentorschnitt von 1,51 und der Fangquote von 95.26 Prozent einer der Garanten dafür, dass sich die Westsachsen den Klassenerhalt in der ersten Runde sichern konnten.

Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport der Towerstars, sagt zur Verpflichtung von Iljya Sharipov: „Wir freuen uns mit Ilya in der kommenden Saison wieder eine starke Nummer 1 in unserem Tor zu haben. Er hat in der vergangenen Saison in einer Mannschaft im unteren Tabellenbereich, unter anderem auch mit fünf Shutouts, sein Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er ist ein sehr beweglicher Torhüter, der um jeden Puck kämpft und sich stetig verbessern will. Zudem ist er ein unkomplizierter Mensch und passt somit charakterlich gut in unser Team.“