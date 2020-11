Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Heilbronner Falken haben gestern Abend die schmerzhafte Nachricht erhalten, dass Top-Verteidiger Ian Brady voraussichtlich für 3-4 Monate ausfallen wird.

Der US-Amerikaner zog sich beim Spiel am 30. Oktober in Kaufbeuren eine Kopfverletzung zu, die eine zeitnahe Rückkehr in den Spielbetrieb nicht ermöglicht. An dieser Stelle wünschen die Heilbronner Falken dem 26 jährigen eine schnelle und vollständige Genesung.

Die Verantwortlichen der Heilbronner Falken werden aus diesem Grund nochmals auf dem Transfermarkt aktiv werden und sind auf der Suche nach einem gleichwertigen Ersatz auf der Verteidigerposition. Eine weitere Stelle im Sturm soll ebenfalls zeitnah besetzt werden.

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Mit Ian verlieren wir den Top-Verteidiger der Saison 19/20, ebenso hat sich auch noch Stürmer Davis Koch in der Vorbereitung verletzt, weshalb wir aktuell sowie längerfristig uns Alternativen überlegen müssen. Wir beobachten den Transfermarkt genau und werden sicherlich im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten auch handeln. Ich wünsche den Jungs beste Genesung und baldige Rückkehr zum Heilbronner Eishockey.“