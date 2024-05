Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kassel Huskies können mit Stürmer Hunter Garlent die erste Verpflichtung für die kommende Saison vermelden. Der 29-jährige Kanadier kommt von Schweizer Zweitligisten HC Thurgau.

Vom HC Thurgau wechselt Hunter Garlent nach Kassel. Der 29-jährige Kanadier spielte sechs Jahre in der kanadischen Top-Juniorenliga OHL. Als kanadischer Juniorennationalspieler gewann er bei der U18 Weltmeisterschaft 2013 die Goldmedaille. Nach drei Jahren an der Saint Mary’s University lief der Center in der ECHL für die Florida Everblades und Rapid City Rush auf. 2021 wechselte er zu seiner ersten Europastation, den Lausitzer Füchsen. In Weißwasser gelangen ihm in zwei Spielzeiten bei 111 Einsätzen starke 151 Punkte (60 Tore). In der Saison 2022/2023 wurde Garlent zum besten DEL2 Stürmer gewählt und zudem als Spieler des Jahres ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum Schweizer Zweitligisten Thurgau, wo Garlent ebenso überzeugte und in 45 Spielen 40 Punkte (16 Tore) scorte. Zudem lief er auf Leihbasis zweimal für den Erstligisten EHC Kloten auf (1 Tor).

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Mit Hunter Garlent haben wir einen echten Unterschiedsspieler verpflichtet. Er war in seiner Karriere stets ein Leistungsträger in seinen Teams und soll bei uns, neben seinen Scorerqualitäten, die hohe Intensität und Einsatzbereitschaft seines Spiels einbringen. Hunter ist ein sehr spielintelligenter Center und macht seine Nebenleute stärker. Er gilt als ausgezeichneter Mannschaftsspieler und ist ein Gewinn für die Kabine. Hunter kennt die Liga und hat in der DEL2 bereits seine hohe Qualität bewiesen.“