Lesedauer: ca. 2 Minuten

Zum Auftakt des dreitägigen Hockey Outdoor Triple in der Vogtland Arena in Klingenthal setzten sich die Eispiraten Crimmitschau im DEL2 Duell gegen die Dresdner Eislöwen mit 7:3 durch.

Wo Karl Geiger vor knapp zwei Monaten einen Doppelsieg feierte und Andreas Wellinger einen neuen Schanzenrekord im Skispringen aufstellte, flog am Freitagabend vor 12400 Zuschauern der Eishockeypuck von Tor zu Tor. Am Ende holten die Eispiraten Crimmitschau den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen. Stimmungsvoll war es schon vor dem Spiel. DJ und Feuerwerk lieferten den Vorgeschmack für einen Hockeyabend der besonderen Art. Das Schussverhältnis war mit 35:35 ausgeglichen. Da die Eispiraten Crimmitschau das erste und dritte Drittel dominierten stand ein 7:3-Sieg. Von Beginn an erwischte das auf dem Papier Heimteam den besseren Start und legte durch Max Balisson und Willy Rudert vor. Die Dresdner Eislöwen taten sich auf der Eisfläche im NHL-Format lange schwer, kamen aber im zweiten Drittel zurück ins Spiel. Nachdem Ole Olleff den Toreabstand zunächst vergrößerte, sorgte ein Doppelschlag durch David Rundqvist und Maxim Rausch für ein spannendes Spiel. Da beide Teams jeweils ein weiteres Tor erzielten, ging es mit einer knappen Führung für die Eispiraten ins letzte Drittel. Für Crimmitschau war Balison zum zweiten Mal erfolgreich. Dresden verkürzte durch Tomas Andres. Im dritten Drittel schraubten die Tore von Henri Kannien, Tobias Lindberg und Thomas Reichel das Ergebnis in die Höhe. Nach dem siebten Gegentor verließ der Dresdner Torhüter Danny aus den Birken das Eis. Ihn ersetzte Pascal Seidel, der in den letzten acht Minuten ohne Gegentor blieb. Die Eispiraten sichern sich mit diesem Sieg die Playoff-Teilnahme und besitzen für den Rest der Saison gute Karten sich im Viertelfinale das Heimrecht zu sichern. Nach zuletzt vier Siegen bleiben die Dresdner auf einem Playdown-Rang und müssen einen Rückschritt Richtung Playoffs hinnehmen.



Stimmen zum Spiel:

Trainer Eispiraten Crimmitschau Jussi Tuores:

„Vielen Dank, das wir dabei sein durften. Beide Mannschaften haben einen guten Job gemacht. Allerdings waren wir effektiver. Die drei Punkte waren die Kirsche auf der Torte.“

Trainer Dresdner Eislöwen Niklas Sundblad:

„Crimmitschau hat verdient gewonnen. Es war eine tolle Veranstaltung mit vielen Zuschauern und schöner Stimmung auf beiden Seiten. Ich habe so ein Spiel einmal in Düsseldorf erlebt, aber in einem Fußballstadion. Da waren die Zuschauer weiter weg. Hier waren sie näher dran und es gab nur Stehplätze. Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren.“



Weiter geht es am Samstag um 17 Uhr mit einem Gastspiel aus der tschechischen Extraliga, wenn die Mannschaften aus Karlsbad und Pilsen aufeinander treffen. Zum Abschluss des Events duellieren sich am Sonntag 14 Uhr die DEL2 Mannschaften aus Weißwasser und Regensburg.