​Die Heilbronner Falken haben auf den bisherigen Saisonverlauf reagiert und Jason Morgan mit sofortiger Wirkung freigestellt. Die Position des Cheftrainers übernimmt zunächst bis zum Saisonende Co-Trainer Martin Jiranek.

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Nach den geführten Gesprächen im Anschluss an die gestrige Niederlage sind wir zum Entschluss gelangt, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Nach intensiven Gesprächen mit Martin Jiranek, sind wir überzeugt, dass er die nötigen Impulse für die laufende Saison als Head Coach setzen kann. Auf diesem Weg möchte ich mich nochmals ausdrücklich an unsere Fans, Sponsoren und Partner wenden und mich für die treue Unterstützung in der aktuell schwierigen Situation bedanken.“