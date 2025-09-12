Testspiele am Freitag

Hannover Scorpions gehen gegen Krefeld baden

12.09.2025, 22:41 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Während die Deutsche Eishockey-Liga in die Saison gestartet ist, bestreiten die Teams der DEL2 und der Oberliga ihr letztes Wochenende in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2025/26. So liefen die Spiele am Freitag.

Die Hannover Scorpions sind in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die 2. Liga gescheitert – erst im siebten Spiel setzten sich seinerzeit die Bietigheim Steelers durch. Im vorletzten Test traf die Mannschaft aus der Wedemark nun auf einen DEL2-Club – und kassierte gegen die Krefeld Pinguine eine deutliche 2:7-Schlappe. Allerdings liefen die Gastgeber auch nach nicht einmal neun Minuten einer Hypothek von drei Gegentoren hinterher.

Intensiv wurde es im Duell der Altmeister: Der EV Füssen führte mit 2:0, 3:2 und 4:3 gegen den SC Riessersee, doch die Garmischer erzwangen die Verlängerung, die im Gegensatz zur regulären Spielzeit torlos blieb. So brachte das Penaltyschießen die Entscheidung: Tobias Kircher entschied hier das Spiel für die Gäste, die sich damit mit 5:4 durchsetzten.

Die weiteren Ergebnisse:

Bietigheim Steelers – EC Bad Nauheim 3:1

EA Schongau – EC Peiting 4:6

EHC Freiburg – Heilbronner Falken 3:2 n.V.

Eispiraten Crimmitschau – Icefighters Leipzig 3:1

-> das Spiel in Crimmitschau wurde in der 59. Minute wegen eines Probealarms abgebrochen

Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden 2:3 n.V.

Passau Black Hawks – IHC Kralove Pisek 2:1 n.V.

Black Dragons Erfurt – Bayreuth Tigers 5:4 n.V.

Erding Gladiators – EV Landshut 4:6

Hammer Eisbären – Eisadler Dortmund 6:5

Hannover Indians – Selber Wölfe 1:3

HC Landsberg – Memminger Indians 2:4

Herner EV – Snackpoint Eaters Limburg 5:2

Mighty Dogs Schweinfurt – Höchstadter EC 4:2

Rostock Piranhas – Beach Devils Timmendorf 11:0

Turnier um den Alpenwelle-Cup:

Geretsried River Rats – Peißenberg Miners 5:2

TEV Miesbach – Tölzer Löwen 4:8

Bereits am Mittwoch spielten:

Pikes EHC Oberthurgau – EV Lindau Islanders 0:7