DEL2/Oberliga: Testspiele am Sonntag

DEL2 beendet Vorbereitung – Oberliga Süd testet noch am nächsten Wochenende

​Die DEL2 startet am kommenden Wochenende in die Saison. Die Oberliga Süd legt eine Woche später los. So liefen die Testspiele mit DEL2- und Oberliga-Beteiligung am ...