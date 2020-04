Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 24-jährigen Hagen Kaisler kommt ein Spieler vom Ligakonkurrenten Eispiraten Crimmitschau in den Breisgau.

Der gebürtige Düsseldorfer durchlief in seiner Jugend sämtliche Nachwuchsstation der DEG und zusätzlich einige U-Nationalmannschaften. Im Alter von 18 Jahren konnte Kaisler bereits erste Erfahrung in der DEL sammeln. Es folgten weitere DEL-Einsätze für Düsseldorf sowie Oberligaspiele für die Moskitos Essen. Die Saison 2015/16 verbrachte er hauptsächlich beim EC Bad Nauheim in der DEL2 und traf damals bereits auf den EHC Freiburg. Die darauf folgende Saison startete der 184 cm große Rechtsschütze bei den RB Hockey Juniors in der Alps Hockey League, bevor er mit dem EHC Red Bull München in der gleichen Saison den DEL-Meistertitel feiern konnte. Nach jeweils einer kompletten Spielzeit beim SC Riessersee und zuletzt bei den Eispiraten Crimmitschau folgt nun der Wechsel nach Freiburg.

Wölfe-Trainer Peter Russell über die Verpflichtung des Verteidigers: „Hagen ist spielerisch und menschlich eine tolle Ergänzung für unseren bestehenden Kader. Er ist Rechtsschütze, physisch präsent und kann das Spiel sehr gut lesen. Bereits in den Spielen gegen Crimmitschau bin ich immer wieder auf ihn aufmerksam geworden. Ich bin davon überzeugt, dass ein Spieler mit seinem Talent bei uns in Freiburg den nächsten Schritt machen wird. Wir sind sehr froh, ihn bei uns zu haben!“.

Hagen Kaisler selbst freut sich bereits auf Freiburg: „Ich freue mich sehr, kommende Saison in Freiburg zu spielen. Ich habe mich im Vorfeld bei anderen Spielern erkundigt und dabei nur Gutes über den gesamten Verein, den Standort und das Umfeld gehört. In den Gesprächen mit Peter Russell hat sich dieser Eindruck dann nochmals verstärkt. Ich hoffe, dass wir an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen können und ich meinen Teil dazu beitragen kann.“

Hagen Kaisler (24) ist nach Jordan George (29) der zweite Neuzugang der Wölfe für die kommende DEL2 Saison 2020/21.